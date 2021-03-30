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傳韓國瑜對參選黨主席鬆動 江啟臣大笑四聲：我不知道

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣（右）。本報資料照片
國民黨主席江啟臣（右）。本報資料照片

中廣董事長趙少康不具參選黨主席資格，參選機率幾乎是微乎其微，近日傳出高雄市長韓國瑜因此對參選黨魁態度有些鬆動。國民黨主席江啟臣上午被問到韓國瑜的態度，他先是說「哈哈哈哈，我不知道」，接著表示都尊重大家的意見。至於是否會找韓聊聊？江啟臣說，他們平常就有一些互動和聯絡，這種事情他都尊重大家。

趙少康2月1日宣布參選國民黨主席，但歷經兩個月時間，不僅受到入黨1年條款卡關，最後也決定不接受中評委聘書。據傳，原本力挺趙少康選黨魁的高雄市前市長韓國瑜近日因為趙的狀況不如預期，對參選黨主席態度有些鬆動，就等趙少康表態。

媒體詢問江啟臣，現在傳出有些挺趙少康的朋友要請中常委來幫他解決選主席的問題。江啟臣說，這個部分他不知道，「你要去問他本人」。而趙少康稍後將受訪，預料會對此發表看法。

趙少康 韓國瑜 江啟臣

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