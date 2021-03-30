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民眾認為用核電利大於弊？蘇貞昌：應先問侯友宜的意見

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

「美麗島電子報」民調日前指出，45.6%受訪民眾認為台灣使用核電是利大於弊，更有45.3%民眾同意啟封核四廠，是否代表民眾對核電的態度轉變？行政院長蘇貞昌表示，應先去問新北市長侯友宜，他對核廢料的意見如何？

立法院今對行政院院長提出施政方針及施政報告繼續質詢。針對核電問題，蘇貞昌會前受訪時表示，可以先去問問侯友宜，他對於核廢料的意見如何？

他並指出，國民黨的縣市長都嚴詞反對、態度堅決的反對核四廠設在他們的縣市，態度一目瞭然。蘇貞昌表示，很清楚的看到，台灣人民看到福島核災後，更是認為沒有辦法處理核廢料，沒有辦法預防核電的各種災害。

他認為，若是無法處理核廢料問題，也無法預防核電可能發生的重大災害，就沒有資格談什麼核能，也不會去支持重啟核四。

核電 核廢料 核四

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