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接種首劑疫苗後 巴基斯坦總統確診新冠肺炎

美大使隨行訪台 美：支持台帛貿易關係有助美國利益

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
左起：台外交部長吳釗燮、帛琉總統惠恕仁、美國駐帛琉大使倪約翰。(路透) 路透社
左起：台外交部長吳釗燮、帛琉總統惠恕仁、美國駐帛琉大使倪約翰。(路透) 路透社

帛琉總統惠恕仁率團訪台，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）也隨行，對此，一名美國國務院發言人以背景説明方式表示，台灣是先進的民主政體，也是美國重要的經濟和安全夥伴，支持台灣和帛琉的貿易關係有助美國在印太地區的利益。

昨有媒體報導，指倪約翰是台美斷交後，美國首位大使訪台。但美國負責亞太經合會（ＡＰＥＣ）的資深官員唐偉康大使（Kurt Tong）曾於二○一一年七月訪台，和台灣高層官員討論ＡＰＥＣ事宜；二○一六年美國駐ＡＰＥＣ大使馬志修（Matt Matthews）曾訪台並和蔡總統會面。二○一九年三月美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Samuel Brownback）訪台發表演說，這也是布朗貝克首度訪台。

外交部前部長程建人說，過去美國有大使級的人訪台，但大使隨著友邦元首一同訪台前所未有。

帛琉

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