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江啟臣發表新書這天 連勝文在高雄衝刺
藍營黨魁之爭群雄並起，國民黨智庫副董事長連勝文表態考慮參戰，持續全台跑透透，今天在高雄安排多個行程，晚間又衝回台北，後天安排雲林、台中，要擴大支持基礎，證明自己有走出都會區能耐。連勝文核心幕僚說，雖然選不選還在評估，持續傾聽基層民意後，信心增加，參選可能性確實很高。
拚連任的黨主席江啟臣今天在台北發表新書談理念，連勝文則到南台灣衝刺，互別苗頭。連勝文來到高雄，互動寒暄時，也不時穿插幾句閩南語博感情，要展現親和力與群眾魅力。
今天是青年節，連勝文團隊安排一場「高雄青創與創投之約」，邀請隆順綠能科技、哇哇科技、維亞娛樂三組高雄在地新創團隊簡報，分享公司創業初衷、經營理念等，主題涵蓋環境友善能源再生、AR、VR等。
連勝文分享近年與許多青年互動，關注公益、文化、就業、創業等各項議題，理解年輕世代面臨的困境，也嘗過創業甘苦滋味，希望能提供多年累積的知識、人脈、資源等，為青年創業之路助一臂之力，為台灣培養更多具有潛力的新創戰隊。
來到高雄，連勝文直言有些感觸，1年多前曾到高雄市政府探前市長韓國瑜的班，還在鳳山行政中心建物前留下自拍照，再來高雄，情勢、氛圍已改變。韓國瑜任內的青年局長林鼎超來自連勝文團隊，韓、連互動不錯，連勝文後天安排到雲林是否與韓碰面，連團隊說，走訪地方以拜訪黨員為主，多與基層交流，連、韓溝通管道暢通，隨時能聯繫。
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