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直呼被中國「逗弄」 帛琉總統：你不能打老婆來讓她愛你

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
帛琉總統惠恕仁。記者葉信菉／攝影
帛琉總統惠恕仁。記者葉信菉／攝影

傳中國大陸去年在疫情期間捐贈帛琉高達5千萬元的物資，企圖阻礙台灣的國際空間，正在台灣訪問的帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）今天表示，中國大陸和他接觸時說「機會、時間有限」，但他認為友誼應該建立在互相信任上，利誘的手段會有反效果，沒有人可以告訴別人不要跟誰做朋友，他更做出生動比喻，「不應該先打老婆來讓她愛你」。

惠恕仁昨天抵台，今天晚間舉行國際記者會，美國駐帛琉大使倪約翰也一同出席，記者會結束後，惠恕仁參加行政院長蘇貞昌晚宴。

記者會上媒體提問中方壓力，惠恕仁說，帛琉是小國家，他們相信擁有朋友是很重要的，帛琉沒有敵人，和大家都是好朋友，沒有人可以告訴他們該跟誰做朋友，真朋友就是無論發生什麼事都會站在一起，而台灣就是這樣的朋友，雙邊的夥伴關係在疫情期間得到展現，希望未來能強化友誼一起面對包括氣候變遷等問題。

惠恕仁說，帛琉之前很多旅客來自中國，帛琉民眾很興奮，對於未來的發展也很期待，但後來人數一下就下降，感覺很像被「逗弄」一下，「你不應該先打你老婆，為了讓她愛你」，伴侶間的關係不該是這樣，友誼之間要互信互利，不應該有哪一方脅迫，他歡迎中國的旅客，和中國也有貿易關係，但沒有必要逼對方往某一方向。

惠恕仁說，中方和他接觸時說機會和時間有限，但他認為友誼應該建立在互相信任及過去累積互動的經驗才對，帛琉有一些重要夥伴，也希望和夥伴維持關係，沒有人應該告訴他們有不同做法。

惠恕仁說，威脅利誘是會有反效果的，提供利誘會有短期成效讓大家想法動搖，但不應該告訴他們該怎麼做，帛琉希望大家和平繁榮發展，台灣和帛琉在疫情期間都表現很好，兩國應該合作和世界分享經驗，他也支持台灣加入世界衛生組織等單位，一起維持區域安全。

帛琉 疫情 記者會

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