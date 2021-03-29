快訊

力挺新疆棉！陳奕迅火速斷開愛迪達 恐賠天價違約金

大牌長榮啟示錄：蘇伊士運河搶通與「海怪巨輪」之必要？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

規畫參選黨主席？連勝文：持續按規畫走

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨智庫副董事長連勝文今晚在高雄參加黨代表餐敘。記者蔡孟妤／攝影
國民黨智庫副董事長連勝文今晚在高雄參加黨代表餐敘。記者蔡孟妤／攝影

國民黨智庫副董事長連勝文今鬆口正在為參選黨主席之路準備，他今到高雄參加地方座談、青年論壇及黨代表餐敘，被問到參選黨主席規畫，他說，現在都是準備工作，會按照既定規畫按部就班，一步步走，會主動去面對面溝通。

連勝文今晚在高雄出席黨代表餐敘時說，今天會到高雄幾個原因，下午高雄市前青年局長林鼎超辦了青年創新創業論壇，所以他來參加，跟高雄很多創業家跟及年輕新創者對談，也去參觀一間新創公司。然後前議長許崑源夫人說晚上有黨代表餐敘邀他參加，他想說大家都是老朋友，就來跟大家打招呼。

被問到參選黨主席的規畫，連勝文說，他按照既定步調走，比如一早來高雄參加幾個地方座談，接著參加青年論壇，晚上跟黨代表面對面聯繫，明後天還會到台北、台中等，一直按照規畫在走。

勤走基層，是否為參選黨主席做準備？他說，現在全都是準備工作。會持續照規畫按部就班，一步步走。今早座談有前輩說，很贊成這種可以面對面、雙向溝通的方式，所以他覺得這樣做雖然辛苦，但是很值得。

被問到反應如何？他笑說，他覺得這邊的反應還不錯，滿好的，除非他對人的表情有會錯意。至於是否有人勸進？他說，「我們不搞勸進這套，又不是宋朝還黃袍加身，國民黨不要再來這套，讓人勸進，沒有這種事，我們要主動去跟人家面對面溝通。」

對於江啟臣出書，他說他還沒看完，沒辦法評論。但被問到書中提到之前2020原有機會韓江配，連勝文說，當時總統大選中這新聞就出來過，已經是舊聞，「逝者已矣，來者可追啦」，將來也許還有機會，江主席也可以在不同領域持續為國民黨有所貢獻，未來還有很多機會。

江啟臣也重提九二共識論述，對於九二共識的議題，連勝文說，任何共識之所以是共識，一定是雙方都能接受，如果對岸不能接受，最後又要回復到所謂的一個中國、各自表述的基本立場，所謂一個中國、各自表述，按照他多年理解，簡單一句話就是各說各話。

連勝文說，各說各話，就是擱置爭議，求同存異，這就是九二共識精神。而擱置爭議、求同存異，也才有可能讓兩岸關係持續推進。如果要堅持意識形態的對立，那一定完蛋。所以不管任何主張都好，只是主張須在兩岸之間能夠形成一個新的共識，這樣才有意義。

國民黨智庫副董事長連勝文今晚在高雄參加黨代表餐敘。記者蔡孟妤／攝影
國民黨智庫副董事長連勝文今晚在高雄參加黨代表餐敘。記者蔡孟妤／攝影

連勝文 青年 九二共識 國民黨

延伸閱讀

蔣萬安民調高被嗆「不代表勝選」 議員：連勝文是現成例子

連勝文嗆多注意血壓 柯文哲再嗆：住玻璃屋不要丟石頭

連勝文「初選不該因人設事」 蔣萬安：我很認同

遭洪秀柱辦論壇漏邀 連勝文：沒有分身參加

相關新聞

直呼被中國「逗弄」 帛琉總統：你不能打老婆來讓她愛你

傳中國大陸去年在疫情期間捐贈帛琉高達5千萬元的物資，企圖阻礙台灣的國際空間，正在台灣訪問的帛琉總統惠恕仁（Surange...

江啟臣提「九二共識Plus」四大面向 不排斥國共論壇

國民黨主席江啟臣今天舉辦「破浪啟程」新書發表會，在兩岸政策上，他強調除了九二共識以外，改革委員會也提出「九二共識Plus...

談帛中關係 惠恕仁：互信與共同價值下，歡迎任何朋友

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）昨天率訪問團抵台，今天在外交部長吳釗燮陪同下舉行記者會，美國駐帛...

規畫參選黨主席？連勝文：持續按規畫走

國民黨智庫副董事長連勝文今鬆口正在為參選黨主席之路準備，他今到高雄參加地方座談、青年論壇及黨代表餐敘，被問到參選黨主席規...

影／推2022新共識！呂秀蓮：認同九二共識是古墓奇兵

國民黨主席江啟臣發表新書《破浪啟程》，書中以「中華民國與兩岸主張」專章，強調國民黨的兩岸路線，應該以「基於中華民國憲法的...

【專家之眼】九二共識問題 在於國民黨見木不見林

在國民黨前主席洪秀柱二十七日主辦的「護憲保台論壇」中，代表國民黨主席江啟臣出席的立委林為洲與大陸事務部主任左正東在被問及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。