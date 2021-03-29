規畫參選黨主席？連勝文：持續按規畫走

國民黨智庫副董事長連勝文今鬆口正在為參選黨主席之路準備，他今到高雄參加地方座談、青年論壇及黨代表餐敘，被問到參選黨主席規畫，他說，現在都是準備工作，會按照既定規畫按部就班，一步步走，會主動去面對面溝通。

連勝文今晚在高雄出席黨代表餐敘時說，今天會到高雄幾個原因，下午高雄市前青年局長林鼎超辦了青年創新創業論壇，所以他來參加，跟高雄很多創業家跟及年輕新創者對談，也去參觀一間新創公司。然後前議長許崑源夫人說晚上有黨代表餐敘邀他參加，他想說大家都是老朋友，就來跟大家打招呼。

被問到參選黨主席的規畫，連勝文說，他按照既定步調走，比如一早來高雄參加幾個地方座談，接著參加青年論壇，晚上跟黨代表面對面聯繫，明後天還會到台北、台中等，一直按照規畫在走。

勤走基層，是否為參選黨主席做準備？他說，現在全都是準備工作。會持續照規畫按部就班，一步步走。今早座談有前輩說，很贊成這種可以面對面、雙向溝通的方式，所以他覺得這樣做雖然辛苦，但是很值得。

被問到反應如何？他笑說，他覺得這邊的反應還不錯，滿好的，除非他對人的表情有會錯意。至於是否有人勸進？他說，「我們不搞勸進這套，又不是宋朝還黃袍加身，國民黨不要再來這套，讓人勸進，沒有這種事，我們要主動去跟人家面對面溝通。」

對於江啟臣出書，他說他還沒看完，沒辦法評論。但被問到書中提到之前2020原有機會韓江配，連勝文說，當時總統大選中這新聞就出來過，已經是舊聞，「逝者已矣，來者可追啦」，將來也許還有機會，江主席也可以在不同領域持續為國民黨有所貢獻，未來還有很多機會。

江啟臣也重提九二共識論述，對於九二共識的議題，連勝文說，任何共識之所以是共識，一定是雙方都能接受，如果對岸不能接受，最後又要回復到所謂的一個中國、各自表述的基本立場，所謂一個中國、各自表述，按照他多年理解，簡單一句話就是各說各話。