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江啟臣提「九二共識Plus」四大面向 不排斥國共論壇
國民黨主席江啟臣今天舉辦「破浪啟程」新書發表會，在兩岸政策上，他強調除了九二共識以外，改革委員會也提出「九二共識Plus」四大面向，包含中華民國主權、台海和平安全、自由民主人權、兩岸共榮建全。他也表示不排斥國共論壇，期待下一次有機會進行對話和交流，強調兩岸需要的是對話不是對峙，也以此提醒蔡政府。
江啟臣表示，「兩岸政策不是只有九二共識」。改革委員會提出四大面項作為兩岸政策的目標，第一，中華民國主權；第二，台海和平安全、第三，自由民主人權；第四，兩岸共榮建全。他也以這四大面向提出後來的「江八點」的努力方向和目標。
媒體詢問江啟臣，國民黨現在有無具體方法和兩岸來進行對話，抑或是要等他連任之後才有具體的執行方式？江啟臣表示，和對岸之間一直都有相關的連繫、溝通，但現在國民黨並非執政黨，很多問題不是國民黨說要怎麼做就能怎麼做。其中的溝通的包括去年防疫時間小明、台商、陸生發生困難，國民黨確保兩岸人民的權益。
江啟臣強調，像國共論壇等國民黨也不排斥，海峽論壇去年也已經指派，只是中間發生的插曲令人遺憾，但他也誠心祝福該論壇成功，期待下一次有機會進行對話和交流，「我們對兩岸對話的交流是善意的，我們需要的是對話不是對峙，也呼籲蔡政府兩岸要對話不是對戰、更不是對峙」。
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