影／推2022新共識！呂秀蓮：認同九二共識是古墓奇兵

國民黨主席江啟臣發表新書《破浪啟程》，書中以「中華民國與兩岸主張」專章，強調國民黨的兩岸路線，應該以「基於中華民國憲法的九二共識」為基礎。前副總統呂秀蓮今天受訪時嘲諷說，「認同九二共識的人，都是古墓奇兵了」。

呂秀蓮直言表示，「九二共識那一代人都不在台灣了，為什麼還要強迫大家到古墓裡面找奇兵」？她說，新時代應該要推動2022新共識，她也計畫今年要推「民間國是會議」，要超越藍綠、統獨，大家對未來形成新的共識，才是正確的方向，「現在誰再講九二共識，就是古墓奇兵吧」。

呂秀蓮日前舉行《兩岸恩怨如何了》新書發表會，她說昨天把剛發表的新書送給蔡英文總統，今天也要送書給前總統馬英九。呂秀蓮呼籲「台灣不要再分藍綠了，我們必須超越統獨，開創第三條路」。