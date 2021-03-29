青年節馬英九鼓勵青年夢想 呂秀蓮拋兩岸新願景

今天是一年一度的青年節，救國團下午在劍潭海外青年活動中心舉行《青年獎章》暨全國社會及大專優秀青年表揚大會，邀請前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、前教育部長暨救國團召集人吳清基等貴賓蒞臨致詞頒獎，馬英九致詞時，勉勵青年追尋夢想，並舉黃花崗及國父革命時，沒想到烈士們的犧牲影響了大家，才有後來武昌起義時17省共同響應來打倒滿清，更希望政府能延長太平島的機場跑道，讓類似波音727班機能起降，也讓更多青年能到太平島去感受我國經營超過60年的南海最大島。

一同擔任頒獎人的呂秀蓮則是把握機會贈送新書《兩岸恩怨如何了？》給馬英九，也呼籲年輕人在美中競逐下及共機天天擾台的情況下，一起來思考兩岸的未來願景，更像統派、獨派及藍綠喊話，歡迎來挑戰她新書中提出的願景。 救國團下午在劍潭海外青年活動中心舉行《青年獎章》暨全國社會及大專優秀青年表揚大會，邀請前總統馬英九致詞頒獎，馬英九致詞。記者鄭超文／攝影