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跟對人出頭天？ 王鴻薇：民進黨酒駕升官案例真不少

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員王鴻薇批評，民進黨酒駕零容忍，變成酒駕都容忍，真的好像不會喝，都不好意思加入民進黨了。圖／引用自王鴻薇臉書
北市議員王鴻薇批評，民進黨酒駕零容忍，變成酒駕都容忍，真的好像不會喝，都不好意思加入民進黨了。圖／引用自王鴻薇臉書

高雄市警察局26日發布人事命令，其中警政署長陳家欽隨員張博鈞名列主管職務名單，由刑事局偵查正調回高雄市刑大2線3星司法組長，引起基層譁然，暗諷「跟對人有出頭一天」，儘管高市警局緊急撤銷張博鈞人令。北市議員王鴻薇批評，民進黨過去酒駕案例，可所謂劣跡斑斑、罄竹難書。

王說，台灣從酒駕零容忍，變成酒駕都容忍，真的好像不會喝，都不好意思加入民進黨了。

王鴻薇說，從現任總統府發言人谷辣斯、到立法院長游錫堃辦公室主任孟義超，都是酒駕後照樣居高位的例子。王說，當時總統府發言人Kolas Yotaka酒駕，因此離開行政院發言人，沒想到左手轉右手，再去總統府當發言人，堅守發言崗位，敬業精神令人敬佩。

至於民進黨新聞輿情部前主任孟義超，也是酒駕依法送辦，結果至今還是繼續擔任游錫堃辦公室要職，最少不會失業。王說，張博鈞當年跟陳家欽參加陳菊市長的盛宴後，酒駕回去，還撞傷6個人，結果現在要升主管。其實不只跟對人，是跟對黨才對。

王鴻薇表示，張博鈞的高雄市警局人事任命，也引起高雄市議員黃紹庭不滿，質疑陳其邁酒駕零容忍的雙重標準。

酒駕 總統府發言人 王鴻薇 Kolas Yotaka 民進黨

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