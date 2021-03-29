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葉毓蘭帶隊考察立院會館 王定宇：不用理

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
國民黨立委葉毓蘭今排考察台北、大安會館。記者李承穎／攝影
國民黨立委葉毓蘭今排考察台北、大安會館。記者李承穎／攝影

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳同居風波，牽扯出王定宇嫌立院提供的會館太吵不願住，司法委員會國民黨籍召委葉毓蘭為此特別安排今日考察台北會館與大安會館。王定宇今被媒體問到考察一事表示，「那個就不用理」，媒體追問覺得是過度操作嗎？王定宇回，社會會有公評。

葉毓蘭強調，有位同仁在外面租屋的事件，引起社會關注，把立法院說得很不堪，不是針對王定宇，只是一室之不治，何以天下為？希望公開讓媒體看會館環境。

民進黨立委王美惠說，不需要特別去考察，國家有很多事情要忙，不要因私人的事情耽誤國家大事，而且立法院還想邀編列經費改善設備，實在不需要，可以住就好，不要再浪費人民的納稅錢，因為也不是要住在這邊享受，浪費國家資源沒用。

王美惠說，她每天幾乎都會回選區，也只住過4、5次，對長期要住的人來說，若有安全消防問題要改善，沒意見，但若是舒適的環境，不需要，只要乾淨整潔就好。

民進黨立委許智傑說，住得還算習慣，如果要做內部小調整，可以直接打給立法院秘書處反映，去勘查宿舍，其實沒有必要。

王定宇 考察 民進黨 葉毓蘭 顏若芳

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