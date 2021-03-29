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江啟臣新書銷售破3萬本 將重現「海龍蛙兵裝」答謝

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席江啟臣。記者劉宛琳／攝影

今天是青年節，江啟臣發表先書「破浪啟程」，揭開他做為青壯派領頭羊10年從政的歷程。江啟臣說，從新聞局長、立委到黨主席決定的時間都很倉卒，但他始終無懼，決定後就衝了；他也提到，國民黨不同於民進黨，對內的批評比對外批評還嚴厲，但大家也都在做調整，凝聚國民黨還需時間和溝通。與談人、作家蔡詩萍笑說，如果該書銷售破3萬本，「江啟臣要穿海龍蛙兵裝感謝大家」。

江啟臣邀請政大外交系教授鄧中堅、雲朗集團總經理盛治仁與作家蔡詩萍擔任致詞嘉賓。前立委沈富雄、內政部前部長李鴻源、國民黨前主席洪秀柱、前立委蔡正元、智庫前執行長高永光、智庫召集人林祖嘉與黨內立委也都出席祝賀。中廣董事長趙少康雖沒到，但已傳訊祝江新書發表會成功；而洪秀柱因有行程，到場打聲招呼後就先行離開。

江啟臣談及從政過程，人的個性是不太容易改的，他也很了解自己的性格，他雖然沉著，也可以說保守，但他始終「無懼」，所以對於選舉他也不害怕，不管是新聞局長、立委選舉還是主席選舉，他決定後就衝了，展現中生代的承擔。江說，他在決定之前多所考量，但時間到了就會做決定。

江啟臣說，他目前的人生中仍有想要完成的事，從學界、入閣到民代，他都經歷過了，但擔任黨主席是他萬萬沒想到的，「不在規劃，也沒有想過」。他笑說他唯一沒當的，就是董事長。

對於擔任黨主席最困難的部分，江啟臣說，國民黨是一個非常有歷史的大家庭，跨越不同世代、背景、省籍，大家在政治光譜上的距離都是比較寬的，他不只要包容，更要整合。「時代」雜誌認為他的角色不只是黨內，還有國內和國際，國民黨領導人的角色就是要取得這些平衡。

江啟臣說，怎樣凝聚這個百年政黨，除了要靠一點時間，不斷的溝通也很重要，很多事情的看法和決定上，對內的批評比對外批評還嚴厲，相對民進黨什麼事都護著自己、對外一致是不同的文化。但隨著國民黨在政黨政治的競賽當中，黨員也都在做調整。

有支持者詢問江啟臣，民進黨是狼性政黨，面對他們，國民黨只能當獵人。江啟臣說，很多支持者對國民黨都有「恨鐵不成鋼」的感覺，大家感覺面對民進黨的鴨霸，國民黨太溫馴、理性了。但2016年起國民黨才真正在野，作為最大在野黨就是把角色扮演好，對爭取年輕人也不用這麼悲觀，年輕人不是都討厭國民黨，不能因此跟年輕人去築牆，政黨應該退出校園，青年工作不該退出校園。

江啟臣

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