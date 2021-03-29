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蔡英文致送資政、國策顧問聘書 感謝擔任國家志工

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（中）今天上午在總統府致送資政、國策顧問聘書，左為總統府資政張俊雄。圖／總統府提供
蔡英文總統（中）今天上午在總統府致送資政、國策顧問聘書，左為總統府資政張俊雄。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午在總統府致送資政、國策顧問聘書，她致詞時指出，感謝資政與國策顧問無私奉獻，擔任國家的志工，並盼一起為台灣繼續努力，逐步實現產業轉型升級、區域均衡發展等長期目標。

本屆資政及國策顧問名單在二月農曆年前公布，共遴聘資政26人、國策顧問76人。新聘資政包括監察院前院長張博雅、考試院前副院長李逸洋、監察院前副院長孫大川、產業大老許勝雄、聲樂家曾道雄及財經大老黃茂雄。國策顧問方面，新聘包括彰化縣前縣長魏明谷等。

蔡總統今天表示，資政和國策顧問都是非常優秀且受人敬重的社會賢達，在業界也有相當豐富的經驗，是各個領域的重要領袖。她要感謝資政與國策顧問願意擔當這個重任，也感謝過去到現在，都不吝給予非常多務實中肯的建議，並常常針對國家政策提出非常有建設性的方針。

蔡總統也感謝資政和國策顧問適時反映各界的民意，讓整個執政團隊都能夠了解人民的需求。她認為，透過這樣的討論，才能夠協助民眾解決最切身、最重要的問題，做到讓民眾有感的施政。

蔡總統指出，從上一個任期開始，已經為國家的改革打下重要的基礎。這個任期，整個執政團隊也會依照長期的施政目標，逐步一一實現。「我們會繼續推動產業的轉型升級，打造更完善的幼托、長照系統，以及落實全齡照顧，同時也要持續促進區域的均衡發展。」

蔡總統說，這些重要的任務，她要拜託各資政和國策顧問一起來完成。所有資政和國策顧問都是榮譽無給職，她也要再次感謝大家願意無私奉獻，擔任國家的志工，「我們一起為台灣繼續努力。」

監察院 孫大川

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