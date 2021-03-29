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與「韓江配」擦身而過 江啟臣：選主席會徵求韓國瑜支持

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
高雄市前市長韓國瑜與國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
高雄市前市長韓國瑜與國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

國民黨主席江啟臣在新書「破浪啟程」中提及與「韓江配」擦身而過。他在記者會上被問到選主席是否會尋求高雄市前市長韓國瑜支持，他表示，他一定會徵求韓的支持，兩人平常都有連繫，都是好朋友，大家目標一致，要讓國民黨在2024年重返執政。

江啟臣表示，2020大選時，韓國瑜找他聊副手問題，他認為尊重主帥，打贏是最重要的，最後也尊重韓國瑜的決定。至於韓為什麼要找他，這要問韓本人，但韓在問他的過程中也有替他設想，這是他當時的感受。他強調，有沒有擔任副手，對他來說不是重點，而是國民黨要如何在大選中打贏，去營造大團結和藍營氣勢，兩人也對此交換意見。

媒體詢問，韓國瑜曾找他擔任副手，雖然最後沒成真，但也肯定他的能力，江啟臣現在要選主席，是否有尋求韓的支持？江啟臣說，要選什麼，都要徵詢各界的支持，他一定會徵求韓的支持，兩人平常都有連繫，大家都是好朋友。對議題有不同的意見和想法時也都保持很好的溝通，大家的目標一樣，要讓國民黨更好，讓國民黨有機會在2024年重返執政。

韓國瑜 國民黨 江啟臣

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