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TVBS民調：陳柏惟罷免案在過關邊緣 21%選民意向成關鍵

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片

台灣基進立委陳柏惟罷免案目前正朝第二階段連署。根據TVBS最新民調結果顯示，69%民眾表示不會參與罷免連署，20%表示會參與。若陳柏惟罷免案成立，確定將投票，有30%民眾表示一定會去投票、13%可能會，有49%民眾表示沒有投票意願。

進一步詢問有投票意願民眾，假如明天是投票日，會投同意罷免或是不同意罷免陳柏惟？民調結果指出，有48%表示會投同意罷免，也有30%表示不同意罷免，另外21%未決定。

經換算後不同意罷免的比例，約占全體20歲以上台中立委第二選區民眾的15%；而同意罷免比例約佔全體的24%，以2020年該選區選民約29萬人估計，相當於約7萬票，略低於選罷法25%的門檻。顯示此罷免案在過關邊緣，未決定選民的意向將成為關鍵。

民調指出，有25%民眾滿意陳柏惟問政表現（7%非常滿意，18%還算滿意），30%不滿意（15%不太滿意，15%很不滿意），同時有44%對陳柏惟問政表現未表示意見。而民眾對陳柏惟喜好度為30%，與不喜歡31%相當，40%沒意見。

此次民調由TVBS民意調查中心於3月23日至26日晚間18時30分至22時進行的調查，共接觸1251位20歲以上台中立委第二選區（沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰）民眾，其中拒訪為219位，拒訪率為17.5%，最後成功訪問有效樣本1032位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點內。

罷免 陳柏惟 民調

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