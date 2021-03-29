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改國徽評估報告傳難產 徐國勇：高度政治問題

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨黨徽與國徽近似再掀話題。 本報資料照
國民黨黨徽與國徽近似再掀話題。 本報資料照

時代力量立法院黨團日前在立法院會提案，要求內政部評估更改國徽的必要性，內政部長徐國勇日前允諾，會如期在4月9日前提出。徐國勇今在立法院內政委員會備詢時再表示，現在還在討論中，不可否認地，這是歷史問題和高度政治的問題，還需要多溝通。

時力黨團提案指出，我國現行國徽與國民黨黨徽外在表徵難以區別，極易造成混淆；台灣已民主化30餘年，政黨黨徽僅能代表部分人的意志，黨徽與國徽如此相似的黨國不分情事，不應於當今的台灣續存。

立法院通過主決議，要求內政部2個月內評估國徽更改的必要性，並向立院內政委員會提出專案報告。據傳由於報告涉及敏感政治問題，至今仍難產。徐國勇表示，會如期在4月9日向立法院提出。

時力立委陳椒華今質詢時詢問，評估報告的預期結果為何？徐國勇表示，現在還在討論中，雖然陳椒華認為這不是政治問題，「我還是認為這是比較大的政治問題，」這是黨國不分時期產生的歷史，因為又是國內最大在野黨，曾經這麼長時間執政。

不過，徐國勇表示，現在國民黨也知道，那個時代已經過去了，現在是自由民主的時代，這要溝通。他也重申，「這是歷史及高度的政治問題，不容否認。」

徐國勇 時代力量

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