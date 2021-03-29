北京未賀電藍慶幸撕國共標籤 江啟臣：先取得人民信任

國民黨主席江啟臣今天發表新書「破浪啟程」，書中揭露他去年當選主席時未收到北京賀電。江啟臣認為不用急於一時，可藉此重新爭取台灣社會的信任，取得執政後，在台灣民意授權下重啟兩岸對話。黨內雖擔憂國共信任破局，但也一方面慶幸，國民黨可以更容易撕下「親共」的標籤。

江啟臣就職國民黨席時，北京政府未發賀電，引起各界關注。黨內擔憂，這代表國共信任破局；但也有人慶幸，因為這讓國民黨能更容易撕下「親共」的標籤，爭取台灣社會信任。

「這不急於一時。」江啟臣解釋，「一來，疫情阻斷兩岸許多交流；二來，現階段國民黨先要聚焦內部改革，重新爭取台灣社會的信任。」不過江仍支持「兩岸應該要對話，用對話取代對戰。所有人都不樂見兩岸關係緊張，都願意進行必要對話。」

正因如此，去年9月海峽論壇，雖然有被營抹紅風險，但江啟臣仍決定委由前立法院長王金平率團出席。但出發前，對岸央視主播的不當言引起台灣社會強烈批評。國民黨很遺憾對岸沒能把握好對等尊嚴，考量當時社會氛圍，以及兩岸關係的長遠發展，決定取消前往。但江仍期待，兩岸能把握下一次對話契機，但「必須建立有原則的交往」。

江啟臣在書中強調，國民黨的目標很清楚，就是要先爭取台灣社會信任，取得中央執政，才能在台灣民意的授權下，重啟兩岸對話。首要關鍵，北京要正視中華民國的存在；第二，基於中華民國憲政體制對民主的堅持，未來兩岸關係有任何重大調整，也一定要先獲得「台灣民意的授權」。

江啟臣提醒，國民黨從不支持中共所提的「一國兩制」。一國兩制之所以沒有市場，是因兩岸憲政體制存在巨大的價值落差，中華民國重視言論自由，開放政黨競爭；中共則堅持以黨領政，維穩大於一切。兩岸須要拉近彼此體制的落差。

江啟臣說，長期以來圍繞兩岸的統獨爭議，都困在一種僵化的「國家中心主義」想像，忽視了在全球化的年代的政治治理，其實能創造出各種更多元彈性的架構。

江啟臣最後在書中表示，過去九二共識的智慧就是「擱置爭議，求同存異」，未來要做的是延續這個態度，才有可能找到未來的解法。