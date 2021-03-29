陳亭妃領軍 民進黨正國會宣布舉辦四場修憲論壇

民進黨「正國會」立委再度呼籲大眾關注修憲議題，今天立委陳亭妃、蔡適應、陳歐珀、陳秀寶及黃秀芳等舉行記者會，宣布將舉辦4場修憲論壇，廣納各方意見，並於4月7日言論自由日舉辦首場論壇，聚焦原住民族權利、國際人權公約基本權、文化權，將邀集相關公民團體、學者專家共同討論。

陳亭妃表示，很遺憾之前正國會提出的修憲案被擋在程序委員會，但對於修憲議題，依然會鍥而不捨。她表示，5年前的修憲討論，針對18歲公民權的共識度，絕對沒有像現在高，因此修憲議題必須藉由討論，慢慢凝聚共識，未來希望藉著論壇，把基本權利納入修憲討論，包括原住民族權利、國際人權公約基本權、文化權、環境權、居住權、動物權等。雖然修憲議題冷門，大家會覺得很枯燥乏味，但「根本大法」必須讓更多公民參與。

陳亭妃強調，之前舉行4場公聽會，是已有版本再討論；這次沒有預設任何立場，盼聽取公民團體建議之後，匯集意見。她認為，修憲不只是在立法院由立委討論，而是應該走出去，透過更多的公民討論，變成修憲運動。她也提到，修憲通過的公民複決需要約960萬票高門檻，甚至比蔡英文總統在2020年選舉的817萬票還高，如果沒有把修憲議題變成運動，在公民參與就會不足。

蔡適應指出，極權中國的憲法是保障執政者的權利，民主國家的憲法是保障人民的權利。不過我國憲法是1945年制定，距離現在已超過70年，世界人權潮流早已變化，例如國際人權公約在立法院通過施行法，但部分內容沒有真正入憲。藉著論壇召開，對於人民權利有更多論辯跟思辯，也期待將人民權利放在憲法修正案中。

陳秀寳表示，她關注教育文化、本土語文傳承、環境空汙議題，政府要面對經濟與環境的平衡。之前曾辦過4場修憲公聽會，做過很多討論，修憲因為涉及人民基本權利、政府體制，討論應該再擴大、再深入。希望透過修憲論壇和民間團體、民眾交流，一起為台灣找出路。

陳歐珀表示，修憲議題本來就應該有廣泛充分的討論，目前朝野修憲議題，還沒有跟民間充分對談，這次舉辦修憲論壇的意義就是要增加討論。憲法增修條文有其過渡性質，期待台灣能脫胎換骨，思考人權立國，將人民權利放在重要位置，做為未來國家發展的依據。

黃秀芳說，希望憲法能更務實，過去數場公聽會，討論很多，但希望憲法由下而上，讓所有民眾能覺得憲法深植人心，希望透過修憲論壇，擴大公民參與，讓所有公民更了解這部憲法，為什麼要修憲。透過全民共同思考國家定位，這需要有全民共識，期待更多公民團體參與。