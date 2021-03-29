綠委將辦多場修憲論壇 首場4月7日開辦

民進黨立委陳亭妃、陳歐珀、陳秀寳、黃秀芳、蔡適應等人今天宣布，未來將由正常國家文化基金會政策中心，和立委辦公室合辦多場修憲論壇，以各項人民基本權利、立法權、司法權作為主軸，邀公民團體參與討論。第一場修憲論壇將於4月7日言論自由日舉辦，聚焦原住民族權利、國際人權公約基本權、文化權，將邀集相關公民團體、學者專家共同討論。

陳亭妃說，5年前的修憲討論，針對18歲公民權的共識度，絕對沒有像現在高，所以修憲議題還是要藉由討論，慢慢凝聚共識，希望可以藉著論壇扮演這樣的角色，把基本權利納入修憲討論，包括原住民族權利、國際人權公約基本權、文化權、環境權、居住權、動物權等。雖然修憲議題冷門，但「根本大法」必須讓更多公民參與。

「你的每一次討論，都是在為你想要的台灣投票」，陳秀寳說，她關注教育文化、本土語文傳承、環境空汙議題，政府要面對經濟與環境的平衡。之前曾辦過4場修憲公聽會，做過很多討論，修憲因為涉及人民基本權利、政府體制，討論應該再擴大、再深入。

陳歐珀表示，修憲議題本來就應該有廣泛充分的討論，目前朝野修憲議題，還沒有跟民間充分對談，這次舉辦修憲論壇的意義就是要增加討論。增修條文有其過渡性質，期待台灣能脫胎換骨，思考人權立國，將人民權利放在重要位置，做為未來國家發展的依據。

黃秀芳說，過去數場公聽會討論很多，希望憲法由下而上，讓所有民眾能覺得憲法深植人心，希望透過修憲論壇，擴大公民參與，讓所有公民更了解這部憲法，為什麼要修憲，期待更多公民團體參與。

蔡適應指出，我國憲法1945年制定，距離現在已超過70年，世界人權潮流早已變化，例如國際人權公約在立法院通過施行法，但部分內容沒有真正入憲。藉著論壇召開，對於人民權利有更多論辯跟思辯，也期待將人民權利放在憲法修正案中。

陳亭妃強調，之前4場公聽會是已有版本，再開公聽會討論，這次沒有預設任何立場，透過更多的公民討論，變成修憲運動。她說「公民複決需要約960萬票高門檻，甚至比蔡總統本次選舉的歷史高票817票還高。」