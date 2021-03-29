王定宇不願住的會館... 葉毓蘭「開箱」給你看

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳同居風波，牽扯出王定宇嫌立院提供的會館太吵不願住，司法委員會國民黨籍召委葉毓蘭今天與黨內立委吳思懷安排考察台北會館與大安會館，葉毓蘭強調，有位同仁在外面租屋的事件，引起社會關注，把立法院說得很不堪，不是針對王定宇，只是一室之不治，何以天下為？希望公開讓媒體看會館環境。

葉毓蘭受訪說，常常有媒體拜託帶他們去大安會館看看環境，但她作為一個房客，跟房東之間的互動不能太任性，雖然她沒交8千元，但管理的科長說事涉隱私不方便帶媒體進去，因此今天給大家看得是空房。

立院總務處長周傑首先向葉毓蘭等人介紹台北、大安會館環境，分別是民國68年、72年完工，每位委員登記已2間為限，僅供台北市及新北市以外委員登記住宿，目前實際登記者有71人，接著帶葉毓蘭等人參觀健身房、房間內等。

葉毓蘭到健身房後，看見按摩椅有髒汙，也向管理同仁表達改善，進到空房內，每間房間都有附電腦毛巾、牙刷等，葉毓蘭說台北會館約有6坪，比她住的台北會館少一坪；不過她聽說王定宇嫌空調太吵，也特別打開空調要媒體聽聽聲音，並打開冰箱，聞聞有無霉味等。

葉毓蘭說，王委員說有噪音、有霉味等，不知道是不是她太幸運，住的房間都沒有這些問題，立法院很怕不同政黨委員有差別待遇，服務都很一致，例如台北會館公廁整修得很漂亮，大安會館也同步進行，房務人員不定時幫忙冰箱除霜，雖然不能把她當五星級飯店，但至少支撐平常問政需求。

媒體問到是否針對王定宇而來，導致其他司法委員會的立委都沒興趣？葉毓蘭說，司法法制委員會本來就是大家沒興趣委員會，即便找人進來都不太容易，民進黨立委管碧玲問她為何不排些有意義考察？但她上上周才安排到台中女監和台中看守所考察，也只有她去。

「不是針對王定宇」，葉毓蘭說，只是一室之不治，和以天下為？立法院做得這麼多，卻被委員嫌成這樣，人民怎會有信心；立法院已打算花1.7億元來整修，每年也安排經費整修，也是人民納稅錢，因此立法院也歡迎媒體來看會館，透過努力讓委員們方便問政。