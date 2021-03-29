進攻多元青年 國民黨4月辦新住民、原住民和客家營隊

今天是青年節，國民黨為培養多元青年意見領袖，宣布4月起舉辦新住民、原住民族與客家主題式營隊，並將從中進行海選黨級幹部與發言人，彰顯重視多元族群青年的決心。

國民黨青年部今邀請江啟臣、前桃園縣長吳志揚、新住民工作委員會主委林麗蟬、原住民族工作委員會副主委宋雨蓁，一同參加在青年節舉辦的「多元共生 世代共榮」記者會，首次放映青年住好願景營的形象影片，宣告居住正義青年工作坊成立。

江啟臣表示，110年前一群青年隨著國父孫中山一同革命，雖然現在時空環境轉換，但當初這些年輕人的勇氣真的值得大家學習效法，作為一個最大的在野黨，雖然已經不是當年革命的年代，在民主競爭下以投票取代過去動刀動槍。在政黨政治的年代，國民黨要用政策跟年輕人對話來爭取認同和支持。

江啟臣說，國民黨是127年的百年老店，即便有一些包袱，但作為一個百年政黨，最重要的價值是多元、包容，希望透過年輕世代不同議題的對話交流後，讓大家能更了解、認同，進而支持國民黨。也希望從對話過程找到有意願為黨服務的公共事務年輕人，不管是黨務工作還是公共事務工作都能一長常才。

林麗蟬說，「新住民的子女和台灣的年輕人都是台灣的孩子」，希望已經成立多年的國民黨新住民工作委員會，能扮演一個傳承角色，把經驗、語言、文化、國際觀和國家政策傳承給下一代，期待4月18號的願景論壇，能看到更多孩子的想法。

吳志揚說，過去國民黨也辦過許多營隊，但為什麼年輕人參與的程度不高？第一，選擇參與營隊的一定不要在過去比較狹隘的關係去走，否則只會造成「近親繁殖」，應該到各個大學去招生。政黨為什麼不能進入校園？以後18歲就又投票了，現在的大學生難道不需要關心公共議題？政黨不是不能進入校園，而是不能夠過政府的力量去操控。

國民黨青年部主任陳冠安表示，青年部針對青年節舉行了一系列活動，包括文史展、軍裝展，以及沙龍、營隊和工作坊，而在上上周末結束的青年住好願景營，更是吹響國民黨將從青年反攻的號角，根據在營隊結束後的匿名問券，參與青年住好的學員，給了這次營隊8.8分的整體滿意度，有8成多的學員在參加完營隊之後對國民黨印象更好。

陳冠安認為，元族群的青年願景論壇將與婦女部合作，從新住民來打響第一槍，於4月18日舉辦，活動形式將非常開放，有很多交流互動，因為這不是授課式、由黨灌輸思想的活動，反而是希望參與的青年夥伴，能提供國民黨更多的意見和政策發想，成果發表也將以國是論壇的方式來呈現，就是要確保參與的學員能有獨立的發聲機會。

陳冠安說，對於那些還沒參加過國民黨活動，還在觀望的青年朋友，這次青年部也特別請到青年住好的營隊學員來現身說法，希望透過最一手的觀察，讓許多還沒參加營隊了解國民黨的活動到底是怎樣，參加之後可以有怎樣的收穫。