快訊

評／半導體主導軍事發展？愛國者飛彈屹立不搖的關鍵

轉向了！救援重大進展 長賜號最新畫面出爐「船頭已脫離岸邊」

論文被挖出 江啟臣：主張一貫 台灣人未來由台灣人決定

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

國民黨主席江啟臣競選連任黨主席，兩岸論述備受關注，前立委蔡煌瑯過去質詢時任新聞局長江啟臣舊聞也再掀討論。蔡煌瑯質詢時翻出江2006年發表的論文，指其路線主張與民進黨的台灣前途決議文一樣。江啟臣上午受訪笑說，「這是冷飯熱炒」，強調自己的主張是一貫的，要改變中華民國現狀和國家主權的問題，不分黨派都應尊重台灣人民的決定。

江啟臣表示，中華民國是現在台灣最大的公約數，國民黨是開國政黨，捍衛中華民國理所當然；而台灣是民主社會，對於要改變中華民國現狀和改變國家主權的問題，不分黨派藍綠都應該尊重台灣人民的決定，換言之，「台灣人的未來由台灣人決定」。

針對自己在新書中拋出「九二共識plus」，江啟臣表示，兩岸論述不應只有九二共識，應該要有更多內容，所以他也根據去年改革委員會所提出的四大方向目標，並在去年全代會報告上提出八點工作重點，其具體作為都在這八點裡面，這是現階段國民黨兩岸政策的報告。

江啟臣說，他新書「破浪啟程」有提到去年改革委員會針對兩岸論述討論的過程，最後經由和各界還有地方基層溝通，在全大會提出「基於中華民國憲法的九二共識」論述，這是現階段兩岸政策的報告。現階段對國民黨來講，最重要的應該是把九二共識說清楚，就是在經過去年的討論溝通，最後回歸到中華民國和中華民國憲法。

江啟臣

延伸閱讀

聯合報黑白集／國民黨有閒情內訌？

2020慘輸 江啟臣新書揭關鍵：未澄清一國兩制台灣方案

拱「韓朱配」失敗 江啟臣再推薦韓國瑜讓朱當行政院長

替九二共識正名 江啟臣：基於中華民國憲法的九二共識

相關新聞

立院財委會今審房地合一稅 藍委要求課稅溯及2016年

立法院財政委員會今天將審查攸關房地合一2.0版的「所得稅法」修正草案。本周輪值排審法案的國民黨籍召委曾銘宗表示，審查時仍...

陳亭妃領軍 民進黨正國會宣布舉辦四場修憲論壇

民進黨「正國會」立委再度呼籲大眾關注修憲議題，今天立委陳亭妃、蔡適應、陳歐珀、陳秀寶及黃秀芳等舉行記者會，宣布將舉辦4場...

綠委將辦多場修憲論壇 首場4月7日開辦

民進黨立委陳亭妃、陳歐珀、陳秀寳、黃秀芳、蔡適應等人今天宣布，未來將由正常國家文化基金會政策中心，和立委辦公室合辦多場修...

王定宇不願住的會館... 葉毓蘭「開箱」給你看

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳同居風波，牽扯出王定宇嫌立院提供的會館太吵不願住，司法委員會國民黨籍召委葉毓蘭今天與黨內...

進攻多元青年 國民黨4月辦新住民、原住民和客家營隊

今天是青年節，國民黨為培養多元青年意見領袖，宣布4月起舉辦新住民、原住民族與客家主題式營隊，並將從中進行海選黨級幹部與發...

論文被挖出 江啟臣：主張一貫 台灣人未來由台灣人決定

國民黨主席江啟臣競選連任黨主席，兩岸論述備受關注，前立委蔡煌瑯過去質詢時任新聞局長江啟臣舊聞也再掀討論。蔡煌瑯質詢時翻出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。