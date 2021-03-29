論文被挖出 江啟臣：主張一貫 台灣人未來由台灣人決定

國民黨主席江啟臣競選連任黨主席，兩岸論述備受關注，前立委蔡煌瑯過去質詢時任新聞局長江啟臣舊聞也再掀討論。蔡煌瑯質詢時翻出江2006年發表的論文，指其路線主張與民進黨的台灣前途決議文一樣。江啟臣上午受訪笑說，「這是冷飯熱炒」，強調自己的主張是一貫的，要改變中華民國現狀和國家主權的問題，不分黨派都應尊重台灣人民的決定。

江啟臣表示，中華民國是現在台灣最大的公約數，國民黨是開國政黨，捍衛中華民國理所當然；而台灣是民主社會，對於要改變中華民國現狀和改變國家主權的問題，不分黨派藍綠都應該尊重台灣人民的決定，換言之，「台灣人的未來由台灣人決定」。

針對自己在新書中拋出「九二共識plus」，江啟臣表示，兩岸論述不應只有九二共識，應該要有更多內容，所以他也根據去年改革委員會所提出的四大方向目標，並在去年全代會報告上提出八點工作重點，其具體作為都在這八點裡面，這是現階段國民黨兩岸政策的報告。

江啟臣說，他新書「破浪啟程」有提到去年改革委員會針對兩岸論述討論的過程，最後經由和各界還有地方基層溝通，在全大會提出「基於中華民國憲法的九二共識」論述，這是現階段兩岸政策的報告。現階段對國民黨來講，最重要的應該是把九二共識說清楚，就是在經過去年的討論溝通，最後回歸到中華民國和中華民國憲法。