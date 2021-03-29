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影／雙北論壇跟柯文哲談什麼？ 侯友宜點名這幾項

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席五股垃圾山整頓成果特展。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今出席五股垃圾山整頓成果特展。記者吳亮賢／攝影

雙北論壇今下午將在五股舉行，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲都將出席，近年雙北多次交鋒的市政議題，也成為外界關注焦點。新北市長侯友宜今早受訪時表示，不管是交通路網、建設、產業的連結還有水質的問題，都會跟台北市共同面對。

侯友宜指出，雙北論壇特別選在五股夏綠地(原五股垃圾山)，最重要跟柯有共同想法，都要創造雙北共榮，「台北的不足，新北可以來補；新北的不足，台北可以來補」，包括洪水平原管制線的社子島、蘆南蘆北的蘆社橋，以及銜接汐止大區塊，都會與台北共創雙贏，讓雙北變成大台北帶動台灣發展的領頭羊。

對於雙北這一兩年因為捷運環狀線、水肥處理、淡北道路等問題，出現多次意見相左，侯友宜說，「每一個市長都面臨他的問題，我們都要體諒每一個市長的立場，以及站在雙北市民共同的期待，帶動經濟產業、民眾能安居樂業，這是兩方市長共同信念。」

侯友宜表示，在這當中就算有一點點意見不一樣，都要互相尊重對方，攜手合作。「不管是大家有很多的交通路網的想法、建設的想法、產業的連結，還有很多的水質問題，都會共同面對。」

至於會不會與柯文哲談到環狀線經營權問題，侯友宜回應，「其實柯市長跟我的想法，並沒有多大的差異性」，這些議題在雙北論壇之前，幕僚單位都已經有充分的溝通，共同面對解決雙北的問題。

侯友宜 水質 柯文哲 捷運環狀線

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