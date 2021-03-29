立院財委會今審房地合一稅 藍委要求課稅溯及2016年

立法院財政委員會今天將審查攸關房地合一2.0版的「所得稅法」修正草案。本周輪值排審法案的國民黨籍召委曾銘宗表示，審查時仍會力爭納入囤房稅，以及課稅範圍應溯及2016年。民進黨團書記長羅致政說，黨團還沒有黨版，但會以行政院的版本為基礎做討論。

為抑制短期炒作房價行為，行政院推出的房地合一稅修法版本，將適用重稅的「短期交易」案件認定期間拉長，未來持有2年就出售房地將重課45%，持有2年以上、未滿5年出售則課35%，並將預售屋及特定股權交易納入適用。

財政委員會民進黨籍召委郭國文說，基本上尊重行政院版本，取得時間已回溯到2016年那波，只是已交易的無法課稅，不能回溯到交易，他相信朝野達成共識的機率仍高。

郭國文說，國民黨立委賴士葆版本擴大到法人對象，行政院也已納入，曾銘宗版本也相對保守，起始點是未來對象；相信行政院版本除了把年份拉長，預售屋及法人都納入，一定程度從量或價都會抑制，對打房有效果。

國民黨立委費鴻泰說，財政部原本推動房地合一稅2.0版、囤房稅，但受到民進黨派系影響，臨時縮手為德不卒，只做一半。

曾銘宗說，要落實居住正義，除了房地合一稅之外，囤房稅是最重要的配套，相關細節可在審查時進一步討論。其次，院版房地合一稅課稅範圍未能溯及2016年起，打炒房的措施只是做半套。

民眾黨立委蔡壁如說，民眾黨原版本是回溯到2到3年，對行政院拉到5年、稅率45％，基本上同意，不過長期打房還是要實施囤房稅，因建商可能自己買來買去，預售屋出來後，再叫他的下包去買、去脫手，短期也許可以抑制，長期打房還是要囤房稅。