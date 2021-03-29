孫大千批民進黨執政爭議：平時不做事 臨時湊成績

近日鳳梨、藻礁、缺水、疫苗和F-5E意外問題讓民進黨政府焦頭爛額。前立委孫大千在臉書批評，蔡英文的執政風格實在是標準的「平時不做事，臨時湊成績」。

孫大千指出，過去5年多的時間，沒有對分散農產品出口市場做出具體的成績，現在遇到中國大陸突然禁止台灣鳳梨進口，才手忙腳亂的把2噸的鳳梨送到澳洲，來虛應故事，交差了事。其他的鳳梨就只好用全民的血汗錢來買單。

去年一整年沒有颱風登陸，孫大千認為，蔡政府早就可以預測到台灣今年春天一定缺水，當時不提早推動開源節流的配套措施，現在只能夠臨渴掘井，用限水停供的方式來度過難關。

孫大千進一步表示，從去年下半年起，就向台灣人民信誓旦旦的保證針對疫苗採購已經進行超前部署，而且也有了口袋名單，但是最後只能夠拿國際間爭議很大的AZ疫苗，或者是連第三期臨床試驗都沒有辦法完成的國產疫苗來充數，結果把台灣人民都變成疫苗遲疑族。

孫大千還說，早在去年底F-5E意外發生後，就明知彈射椅存在重大問題，只不過是7、8億的預算，硬是被忽略延後，偏偏要等到悲劇再度發生時，才火速批准預算。

最後孫大千表示，明明在去年6月就已經承諾環保團體，會針對藻礁保育問題召開聽證會，卻吃定對方力量有限，估計也折騰不出什麼動靜，沒想到粉紅風暴拔地而起，被嚇到之後，現在才急急忙忙地派出一個非主管業務的閣員，擺出一副謙卑誠懇的樣子來和環團對話。