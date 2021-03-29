2020慘輸 江啟臣新書揭關鍵：未澄清一國兩制台灣方案

國民黨2018年九合一選舉大勝，原以為2020能重返執政卻慘輸。國民黨主席江啟臣在新書《破浪啟程》中透露關鍵，當時他即認為絕對不可簡單化為2018年贏，2020就贏。尤其，國民黨2019年還沈浸在勝選氛圍，未積極澄清中國大陸國家主席習近平講一國兩制台灣方案之事，加上黨內初選機制無共識，在民進黨操作下導致選舉失利。

江啟臣表示，國民黨在2018年大贏，選完隔天媒體都開始問2020年的事，當時他回答，這次的翻轉，他體會到網路時代的選舉環境截然不同，100天可以造就韓流，也可以讓一個人下台，從贏面變輸面。

江啟臣提及，選後隔周，他受智庫邀請到華府拜訪，美方一直在問「韓國瑜是誰？」也難理解為何有韓流，甚至於國民黨如何贏，甚至認為，國民黨會贏是因為假訊息以及中共介入選舉。江啟臣認為，這明顯是來自於民進黨的片面解讀，當下他就體會到，國民黨在華府沒有聲音，沒有詮釋權，認為國民黨必須加強對華府的溝通宣傳工作。

2019年國民黨總統初選競爭激烈，江啟臣認為當初黨中央拿不定初選機制，「不曉得遊戲規則是什麼，如果今天訂了明天再變，感覺上是相當糟糕的一件事。」由於人選沒定，無法定於一尊，因此，韓國瑜常常被媒體點到名，後來在民眾的崇拜支持氣氛下，以支持者的角度，不會去反對韓國瑜參選總統，「國民黨的局勢從4月起了很大變化」。

「另外一股背離高雄的反彈聲浪，並沒有事先算進去，民調也測不出來」，江啟臣注意到，民進黨打傾中和抹紅的氛圍慢慢形成，加上中共國家主席習近平的《告台灣同胞書》提到一國兩制，讓民進黨在九合一敗選後第一次撿到槍，奮力地打，蔡英文藉此塑造「辣台妹」的形象，「這時的國民黨還沈浸在勝選氛圍」。

對於習近平講一國兩制「台灣方案」的事，江啟臣認為關鍵在於國民黨沒特別處理，該出來糾正、澄清卻不即時。反觀民進黨2018年敗選後徹底從網路檢討，2019開始網軍正式啟動，行政院長蘇貞昌上任後，把打新北市選戰的方式移植到內閣，民進黨已經檢討完畢、重新出發，國民黨卻沒有一個有共識的初選選拔機制，甚至開始越走越紛亂。

江啟臣表示，民進黨瞄準韓國瑜進行抹紅攻勢，把韓國瑜3月出訪到香港、澳門、深圳、廈門的經濟之旅，進到中聯辦大樓的事情擴大操作，加上習近平的一國兩制「台灣方案」又接著繼續抹紅，之後又發生反送中事件，對韓國瑜造成一定程度的傷害，尤其在年輕人的支持度上，對韓國瑜與對國民黨都很有殺傷力。

江啟臣說，民進黨在不確定韓國瑜是否會參選時，就已經鎖定韓國瑜作為攻擊點，進行抹紅、扭曲韓國瑜形象的事，一點一滴侵蝕「韓流」的抵抗力與防禦力。但在7月15日韓國瑜初選勝利之前，民進黨沒有主動攻擊韓國瑜，幾乎沒有從民進黨角度發動攻擊。

江啟臣說，之後民進黨發動對韓國瑜攻擊，媒體開始進行初選後民調，每週做韓國瑜、蔡英文兩人民調，兩人差距越來越大，對韓國瑜的內部支持與立委聯合作戰，都構成影響，引發內部矛盾。