拱「韓朱配」失敗 江啟臣再推薦韓國瑜讓朱當行政院長

江啟臣2019年9月提出「韓朱配」倡議未見進展，反倒傳出「韓江配」。時任國民黨總統候選人的高雄市前市長韓國瑜曾在當年10月當面詢問江啟臣「排不排斥當副手?」江正面回應「能配合就全力以赴」；最後韓朱、韓江配未成，江啟臣又建議韓把朱拉進來當行政院長，形成「韓張（張善政）朱鐵三角」，但最後也未能成功。

江啟臣今天中午將舉行新書《破浪啟臣》發表會，談及自己10年來的政治生涯，在書中提及力拱「韓朱配」，又與「韓江配」擦身而過的過程。

江啟臣當初有鑒於國民黨基層希望看到藍營大團結戲碼，期望韓國瑜、郭台銘、朱立倫等可以整合成功，因此，韓國瑜與朱立倫搭擋成為「韓朱配」，成為藍營支持者心中最強組合，江啟臣也在臉書上率先放上「韓朱配」的倡議。但「韓朱配」引發朱陣營不滿，朱也在9月初和韓會面後對外表達，「不要位子，一定幫忙」。

10月江代表國民黨參加美台國防工業會議，順便幫韓國瑜辦造勢活動，韓從台灣致電江表示要聊一聊。10月10日江回台後江南下高雄與韓碰面，韓親自到高鐵站接江。在前往蓮潭會館的途中，韓國瑜和江啟臣聊起兩岸關係緊張，對台灣未來的擔憂，深感責任重大。

抵達蓮潭會館後，韓開門見山就問：「排不排斥當副手？」江啟臣當下沒有想太多，但深知拿回政權對國民黨的重要性，因此正面回覆韓國瑜：「主帥的想法，我們尊重，能配合就全力配合。」韓考量江啟臣是中生代、中南部出身、具國際領域專長，但因為考量江啟臣正在競選立委連任，如果要組成「韓江配」，要先問問江的主觀意願。

在這之後，韓國瑜沒再與江啟臣談副手的事，隔幾個禮拜後，韓國瑜在新竹跑行程，約江啟臣在新竹見面，告知江啟臣選舉狀況不好，勝選的機會越來越低，如果要江當副手，如果沒選上，江會變成兩頭空，對江的犧牲太大。江啟臣從韓國瑜挑副手的過程中可以看出，韓國瑜是有責任感的人，也會體貼考慮別人的未來。

江透露，最終韓找張善政當副手，是個意料之內的人選，但也是相對比較穩健的選擇，對韓國瑜來說，就算失敗也是成本最低的選擇。但江也說，雖然張善政是個不錯人選，但已經是外界預期的人選，只能穩住選情，無法進而擴大藍營內部的整合，後來國民黨又發生「不分區之亂」，讓國民黨的選情再度面臨衝擊。

當時江啟臣曾建議韓國瑜，應該整合藍營檯面上的所有力道，在宣布副手人選時，同時也宣布行政院長，把朱立倫拉進來，「韓張配」加上「朱揆（行政院長）」，形成一個鐵三角，未來行政權就是授權給行政院長，給行政院長比較大的權力，對選情與士氣應該有幫助。