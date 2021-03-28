賴清德：幫助身心障礙者 政府責無旁貸站在第一線

副總統賴清德今天下午出席由「社團法人中華身心障礙者職業技藝協會」於總統府南苑舉辦的「2021總統府歲末聯歡—親親寶貝童樂會」，與中華身心障礙者職業技藝協會理事長陳宇璿、衛福部社會及家庭署署長簡慧娟等一起與小朋友們一同進行讓愛延續儀式，並前往攤位參觀，氣氛熱鬧。

賴清德致詞時表示，今天活動本來是歲末聯歡，但因疫情的關係，選在兒童節前夕舉辦活動，也有另外一層的意義。他感謝陳宇璿及大家的幫忙，讓總統府成爲一個有愛、有歡樂的地方。

賴清德致詞時提到，在他擔任台南市長時，有計畫地調查，多少身心障礙家庭需要幫忙、多少成年身心障礙者需要就業，也會另外舉辦身心障礙者就業博覽會。政府當然要責無旁貸地站在第一線，編列預算、提出對策，針對各個不同領域的身心障礙者給予幫助。但不論是中央及地方政府多努力，還是無法面面俱到照顧每一個需要照顧到的朋友。這時候就需要社會的共同參與及許多的善心企業出錢出力、一起幫忙。

賴清德說，總統府非常歡迎大家每一年都來，讓本來是比較莊嚴、距離較遠的國家機關，轉身變為親近人民的場所。這也符合蔡英文總統的理念，蔡總統不斷強調，民主就是人民做主，人民是國家的主人。因此，非常歡迎民眾到總統府參訪。