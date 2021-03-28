「台北萬安、新竹虹安」？ 民眾黨對藍白合意見不一

2022年台北市長選舉，國民黨有意推出立委蔣萬安、民眾黨則有意推北市副市長黃珊珊，民眾黨內人士建議實質「藍白合」，以「台北換新竹」，推「台北萬安、新竹虹安」，讓黨內立委高虹安有機會拿下新竹市長選戰，取得民眾黨第一個縣市首長的席次；不過黨內也有人認為，黃珊珊參選主要還是能「母雞帶小雞」，對北市議員選情有利，不能貿然放棄。

民眾黨內人士分析，台北若推出黃珊珊參選，勢必會瓜分蔣萬安至少10%選票，對藍營拿下首都市長選情不利，若實質藍白合，相信國民黨願意在新竹不推人選，以換取民眾黨在台北不推人選。

黨內人士建議，黨主席柯文哲不該急於撕掉「小藍」標籤，高虹安是目前較有機會拿下縣市首長的人選，只要實質藍白合運用得當，相信對選戰是很大加分。否則去年連在嘉義市里長補選等多場小型選舉，在沒有與任何政黨合作下，都未能拿下。

也有幕僚認為，柯文哲曾公開說高虹安很好，也希望她加強經營地方，但現在過早推出高虹安這張王牌，恐激起藍綠在新竹也可能推出大咖空降，像是民進黨盛傳推林飛帆出來選，尤其新竹市外來人口多，對「空降」人選並不排斥，盡早整合，才能打贏選戰。

黃珊珊身邊幕僚則認為，目前黃珊珊持續做好選市長的準備，出來參選另一層意義是母雞帶小雞，帶動議員選情，若現在就談交換，形同放棄，恐怕言之過早，大黨也不見得願意換。

黨內人士說，藍白合醞釀多時，但從立院召委選舉「綠白合」，就可看出離真正藍白合還有一段路，民眾黨目前面臨黨內意見分歧多缺乏整合，柯文哲表面上參加國民黨壇開啟藍白合可能，但又在市府傳出組「綠色連線」，建議面對選舉，柯文哲應務實面對，提出清楚策略，讓黨可真正動起來。