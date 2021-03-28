快訊

一張圖看天氣！清明連假快到了 各地降雨熱區曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台北萬安、新竹虹安」？ 民眾黨對藍白合意見不一

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
可能代表民眾黨角逐下任台北市長的副市長黃珊珊（左三），今天出席民眾黨黨部成立大會場，與柯文哲（右三）、黨內立委高虹安（右一）同台。記者黃義書／攝影
可能代表民眾黨角逐下任台北市長的副市長黃珊珊（左三），今天出席民眾黨黨部成立大會場，與柯文哲（右三）、黨內立委高虹安（右一）同台。記者黃義書／攝影

2022年台北市長選舉，國民黨有意推出立委蔣萬安民眾黨則有意推北市副市長黃珊珊，民眾黨內人士建議實質「藍白合」，以「台北換新竹」，推「台北萬安、新竹虹安」，讓黨內立委高虹安有機會拿下新竹市長選戰，取得民眾黨第一個縣市首長的席次；不過黨內也有人認為，黃珊珊參選主要還是能「母雞帶小雞」，對北市議員選情有利，不能貿然放棄。

民眾黨內人士分析，台北若推出黃珊珊參選，勢必會瓜分蔣萬安至少10%選票，對藍營拿下首都市長選情不利，若實質藍白合，相信國民黨願意在新竹不推人選，以換取民眾黨在台北不推人選。

黨內人士建議，黨主席柯文哲不該急於撕掉「小藍」標籤，高虹安是目前較有機會拿下縣市首長的人選，只要實質藍白合運用得當，相信對選戰是很大加分。否則去年連在嘉義市里長補選等多場小型選舉，在沒有與任何政黨合作下，都未能拿下。

也有幕僚認為，柯文哲曾公開說高虹安很好，也希望她加強經營地方，但現在過早推出高虹安這張王牌，恐激起藍綠在新竹也可能推出大咖空降，像是民進黨盛傳推林飛帆出來選，尤其新竹市外來人口多，對「空降」人選並不排斥，盡早整合，才能打贏選戰。

黃珊珊身邊幕僚則認為，目前黃珊珊持續做好選市長的準備，出來參選另一層意義是母雞帶小雞，帶動議員選情，若現在就談交換，形同放棄，恐怕言之過早，大黨也不見得願意換。

黨內人士說，藍白合醞釀多時，但從立院召委選舉「綠白合」，就可看出離真正藍白合還有一段路，民眾黨目前面臨黨內意見分歧多缺乏整合，柯文哲表面上參加國民黨壇開啟藍白合可能，但又在市府傳出組「綠色連線」，建議面對選舉，柯文哲應務實面對，提出清楚策略，讓黨可真正動起來。

民眾黨 國民黨 蔣萬安

相關新聞

柯文哲騎車宣傳觀光 議員批：有心問政總統無心北市政

為行銷北市觀光，台北市長柯文哲將台北大縱走7條山徑與河濱自行車串連，打造全長130公里的「山水健行」路線，北市議員洪健益...

蔣萬安民調高被嗆「不代表勝選」 議員：連勝文是現成例子

民進黨台北市黨部主委吳怡農今前往北市永吉國中，出席北市議員洪健益為歡慶兒童節舉辦的戰鬥陀螺PK賽，針對台北市長選舉國民黨...

民進黨「組合拳再現」拆解藻礁風暴？ 親綠學界組溝通平台、綠委官員齊響應

以中興大學為首的學術界上周一發起連署，希望由學術界啟動藻礁的社會溝通、尋找雙贏方案，已有近兩百名學者參與連署，預計周二舉辦座談會。珍愛藻礁公投聯盟領銜人潘忠政今天說，學界幫忙找保護藻礁替代方案的善意，聯盟了解、也很感謝，但如果談的不是三接遷離方案，聯盟持保留態度。至於農委會主委陳吉仲的溝通邀約，經集體決策，同意雙方會擇期見面。

「台北萬安、新竹虹安」？ 民眾黨對藍白合意見不一

2022年台北市長選舉，國民黨有意推出立委蔣萬安、民眾黨則有意推北市副市長黃珊珊，民眾黨內人士建議實質「藍白合」，以「台...

替九二共識正名 江啟臣：基於中華民國憲法的九二共識

國民黨主席江啟臣下午到國民黨革實院舉辦的「打狗英雄聯盟研習營」演講「國民黨再起之路」。他強調國父孫中山靠理念和理想號召群...

再5個月公投登場 江啟臣：這是一場另類大選

國民黨主席江啟臣今天到高雄參加黃復興黨部活動，提到8月28日公投登場，這是另類的大選，黨部將規畫一場場宣講、街講，呼籲支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。