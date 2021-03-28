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替九二共識正名 江啟臣：基於中華民國憲法的九二共識

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨主席江啟臣下午到國民黨革實院舉辦的「打狗英雄聯盟研習營」演講「國民黨再起之路」。記者蔡孟妤／攝影
國民黨主席江啟臣下午到國民黨革實院舉辦的「打狗英雄聯盟研習營」演講「國民黨再起之路」。記者蔡孟妤／攝影

國民黨主席江啟臣下午到國民黨革實院舉辦的「打狗英雄聯盟研習營」演講「國民黨再起之路」。他強調國父孫中山靠理念和理想號召群眾力量，推翻帝制，前總統蔣經國推動民主化，解除黨禁、報禁等，才逐漸走向民主化。他並指兩岸問題要務實，而九二共識就是基於中華民國憲法的九二共識，這才是國民黨主張的。

江啟臣說，信仰的力量大，政治號召產生的信仰力量也很大，當初孫中山號召推翻帝制，當時沒有黨產，純粹靠理念、靠理想，而同樣當年黨外也是冒著被警總抓的危險，就是反對專制威權、一黨獨大。

江說，孫中山推翻帝制後，也面臨分裂內戰，分出了共產黨，又遇日侵，內憂外患，孫的現代化民主思想，因內亂外患來不及在大陸實現。之後遷台又戒嚴，也不可能落實民主，直到蔣經國推動民主化，解除黨禁、報禁等，才逐漸走向民主化，台灣的民主，國民黨大有功勞。台灣也成為孫中山思想真正落實的地方。

江說，國民黨命運坎坷，但韌性強，不然早被消滅，身為127年歷史的政黨，經歷大風大浪，都沒被消滅。

他並細數國民黨在民主化後也選輸過，但又重返執政，改善兩岸關係，但一句親中賣台又擊倒國民黨，國民黨沒有懷憂喪志權力，選民也不是鐵板一塊，國民黨要再起就要改變，黨內不民主就改，不接地氣就改。

他並報告他上任黨主席後做了什麼，包括組織扁平化、服務網路化、經營在地化、開發數位黨部、視野國際化等。他也指美方長期被民進黨洗腦，國民黨未在華府設辦公室，國內外資訊都被封鎖，未來必須加強與國際溝通。

江還提到九二共識，就是擱置爭議、一中各表，擱置爭議的各說各話，我們主張我們的中華民國，但一直被民進黨抹紅扭曲，之後服貿協議沒處理好成了破口。之後習近平又把九二共識偏向己方，還跟一國兩治連結，但國民黨當時沒有跳出來好好解釋，蔡英文變辣台妹，國民黨整個都倒了，其實九二共識就是一中各表的陳述而已。

江強調，兩岸問題要務實，九二共識只是一部分，國民黨要把九二共識講清楚，九二共識就是基於中華民國憲法的九二共識，這才是國民黨主張的。同時強調中華民國主權、台海安全、保障人權等，要與對岸有原則的交往。

他也表示，在野也要在行，提出好東西 好主張和政策，與社會對話，跳脫同溫層，同時跟其他政黨保持一定的串連空間是必要的，因為現在國民黨是少數，要爭取合作才能推動事務。

國民黨 九二共識 孫中山

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