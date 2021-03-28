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再5個月公投登場 江啟臣：這是一場另類大選

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
江啟臣今天下午到高雄參加黃復興黨部春節活動，與黨員親切互動。記者王慧瑛／攝影
江啟臣今天下午到高雄參加黃復興黨部春節活動，與黨員親切互動。記者王慧瑛／攝影

國民黨主席江啟臣今天到高雄參加黃復興黨部活動，提到8月28日公投登場，這是另類的大選，黨部將規畫一場場宣講、街講，呼籲支持者踴躍投票，人民用選票決定政策，也收拾政府留下的殘局。江也說，國民黨沒有懷憂喪志時間，打仗可以輸，但絕對不能不團結。

江啟臣說，人民對國民黨有高度期待、盼望，國民黨目前雖然在野，但務必要與人民站一起，以民為本、接地氣。

江也說，再過5個月公投就要登場，這是一場另類大選， 為催出民眾投票動能，會規畫一場場宣講、街講，鼓勵人民用選票決定政策、捍衛食安，希望中選會不要卡案，不要成為執政黨打手。

國民黨主席7月底改選，前主席洪秀柱昨天辦護憲保台論壇邀有意參選者談黨兩岸政策，黨中央大陸部主任左正東代表江啟臣出席，對未來九二共識如何與時俱進，引發火花。江啟臣今天在高雄被問到此事，他認為，左的回應很得體，但九二共識被抹黑、抹紅，論述就是要思考如何講得更清楚，而不是換個名稱，要表達得讓民眾更能理解，就能得到更多認同和支持。

左正東在論壇中回應，九二共識是兩岸對話基礎，是要與時俱進，但還不到時候談這個問題的時候，因為國民黨仍在野，執政後要怎麼與對岸互動要到時才會比較清楚，左的說法引來質疑，江啟臣今天力挺左，認為左回應得體，且國民黨不是一言堂，任何想法都能交流。

江啟臣今天下午到高雄前鎮區正勤社區參加黃復興黨部聯誼活動，他說，黃復興黨部常扮演關鍵角色，也是黨內最忠貞系統，黃復興改革不是思考存廢，是要強化功能，及如何與地方黨部有效整合，才能讓黨員感受到被照顧。

國民黨主席江啟臣今天到高雄參加黃復興黨部活動，提到8月28日公投登場，這是另類的大選，黨部將規畫一場場宣講、街講，呼籲支持者踴躍投票。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席江啟臣今天到高雄參加黃復興黨部活動，提到8月28日公投登場，這是另類的大選，黨部將規畫一場場宣講、街講，呼籲支持者踴躍投票。記者王慧瑛／攝影
江啟臣今天下午到高雄參加黃復興黨部春節活動，與黨員親切互動。記者王慧瑛／攝影
江啟臣今天下午到高雄參加黃復興黨部春節活動，與黨員親切互動。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席江啟臣今天到高雄參加黃復興黨部活動，提到8月28日公投登場，這是另類的大選，黨部將規畫一場場宣講、街講，呼籲支持者踴躍投票。
國民黨主席江啟臣今天到高雄參加黃復興黨部活動，提到8月28日公投登場，這是另類的大選，黨部將規畫一場場宣講、街講，呼籲支持者踴躍投票。

國民黨 江啟臣 九二共識 公投

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