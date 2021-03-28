影／為何與韓江配擦身而過 江啟臣這樣說

國民黨主席江啟臣明天要出新書《破浪啟程》，寫出不少政壇秘辛與幕後，提到2020年大選藍營「韓江配」機緣與破局原因，江今天到高雄參加黃復興黨部活動，證實有這一段歷程，也稱讚韓國瑜是很體貼的人。

江啟臣力拚黨主席連任，明天將發表新書《破浪啟程》，談及從政歷程，也寫到韓國瑜在2020年總統大選考量副手時，曾徵詢他的意見，他告訴韓市長，一切以團隊、以勝選為最大考量，他會盡力配合。

江啟臣說，隨著選情變化，韓市長有一些不同思考，但溝通過程中，能感受到韓市長是很體貼的人。

記者要追問更多細節時，江賣起關子說，希望大家多去買書，更多詳情看書就明白了，大家踴躍買書支持，才能有多些版稅捐作公益。