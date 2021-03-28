民眾黨台北黨部成立 吳怡農：有競爭是好事

民眾黨繼新北市黨部於本月21日成立後，台北市黨部今也正式成立，對於民眾黨積極佈局2022北市長及議員選戰，民進黨台北市黨部主委吳怡農表示，競爭是好事，有競爭市場才能推出更強人選。

吳怡農表示，先把自己的工作做好，不管是國民黨還是民眾黨，對於我們來說就是一個提醒，要全力以赴；老實說，他個人立場認為「競爭就是好事」，只有競爭市場才會更好，民進黨才會推出更強人選。

未來民眾黨台北黨部將由黨部主委、現任議員林國成負責操盤民眾黨北市地方組織與布局，是否視林國成為競爭對手？吳怡農笑說，一切尊重。

北市議員洪健益則表示，就是順其自然，尊重其他政黨的提名，但民進黨絕對有希望且有信心打贏這場選戰。