蔣萬安民調高被嗆「不代表勝選」 議員：連勝文是現成例子

民進黨台北市黨部主委吳怡農今前往北市永吉國中，出席北市議員洪健益為歡慶兒童節舉辦的戰鬥陀螺PK賽，針對台北市長選舉國民黨立委蔣萬安民調最高，吳怡農表示，做好平時工作，才能贏得選民信任，選舉距離現在還有一段時間，民進黨必須團結一致推出最強候選人；洪健益則嗆說，民調高不代表勝選，連勝文就是最好例子。

吳怡農表示，民進黨立場從頭到尾一致，就是必須要團結一致，推出最強候選人，身為主委的工作就是要幫助黨、市長候選人、議員候選人；台北市民進黨內有這麼多優好的人選，只要怯戰都是好事，不管事中央還是地方，有很多長期位市民服務的民代，有這麼多人選是好是，有信心民進黨可以提出最棒的人選。

洪健益則嗆聲說，民調高不代表會勝選，連勝文就是最好的例子，2014年連勝文與柯文哲爭取台北市長之位，當初連勝文當選呼聲高，沒想到卻輸給柯文哲，之後又讓他連任，所以民調只能作為依據參考，目前來講，民進黨最強人選還沒出來，一旦出來，不見得是蔣萬安一路長紅。

中央流行指揮中心指揮官陳時中被視為角逐台北市長熱門人選，吳怡農也曾說非常支持陳時中，但陳時中遲未表態參選，外界猜測，若陳不想選，但吳怡農又太晚表態，恐對吳自己不利；另，文化部長鄭麗君也被點名參選北市長。

對於推出最強候選人的最佳時間點，吳怡農回應，現在一切的猜測都沒有幫助也沒意義，選舉距離現在還有好長一段時間，目前就是做好平時的工作，這樣明年的選舉才有可能贏得台北市民的信任，議員才有可能連任。

洪健益也表示，提名是中執委的事情，怎麼會問主委，但答案就是「天機不可洩漏」，時間到了就會公布，到底是吳怡農、陳時中還是其他人，屆時民進黨一定推出最強人選出來迎戰國民黨；希望在母雞帶領下，小雞也可以全部紅不讓，這是我們跟主委之間最的默契和期許。