重啟藻礁對話！ 環團：2周內與陳吉仲見面會商

藻礁公投推動聯盟今發表5點聲明表示，農委會主委陳吉仲於23日晚間以簡訊向藻礁公投領銜人潘忠政發出邀約後，經決策委員會全體決議，同意與陳吉仲共同舉辦溝通會議，預計2週內派出代表與陳吉仲見面會商，目前雙方已在協調會商時間、地點及雙方代表人員。

陳吉仲原訂8日將與環團對話，但由於相關對談消息經媒體披露後，引發部分連署人質疑，潘忠政6日下午組成「珍愛藻礁公投決策委員會」，經過討論，決定暫時取消會面。如今雙方確定將重啟藻礁對話。

藻礁公投推動聯盟表示，藻礁公投推動聯盟的會商代表，必然以全國70萬連署人對於藻礁棲地保護的堅定期盼為念，就事實及公投主文為基礎，抱持善意與彈性的態度，與政府代表進行藻礁棲地保育、三接替代方案等議題相關討論；會後，藻礁公投推動聯盟將盡速對社會大眾，公開說明討論過程。

藻礁公投推動聯盟強調，此次與陳吉仲會面，與中興大學預定周二舉辦的座談無關；中興大學座談會由邱貴芬教授主持，並邀請經濟部次長曾文生、莊秉潔教授及各界討論，盼尋找三接開發案與藻礁生態系保存的雙贏方案。

藻礁公投推動聯盟表示，聯盟將密切關注此座談會議，並在與陳吉仲溝通會議之前，於決策委員會內進行充份討論；且該座談並無法律上效果，因此聯盟仍衷心期盼，政府能早日依法召開聽證會，公開深入討論相關替代方案。

藻礁公投推動聯盟再次呼籲，朝野各界冷靜自持，勿以黨派私益為重，停止操弄藍綠對立，加深彼此誤解。