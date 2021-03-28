促轉會公布首批共25處不義遺址 上APP找得到

促進轉型正義委員會今天公告25處不義遺址，為第一批經政府依法調查、 審定、公告的不義遺址，以228事件系列遺址為主軸，「我在@人權尋路」APP 上架，供民眾下載日認識生活環境周遭的不義遺址。

促轉會主委楊翠說，不義遺址是威權統治時期，統治者大規模侵害人權事件發生地，它們不僅在過去見證人權受侵害的經過，更可以在當代提醒我們省思歷史傷痕，喚起同理心與感知，賦予這些場所新的意涵。

促轉會指出，228事件始於1947年2 月27日發生台北的「緝煙事件」，第一批25處不義遺址，可分為7個態樣。例如統治者於市街攻擊民眾的發生地如台北原天馬茶房、新竹原旭橋、原台北郵局前等。

統治者於政府機關發動鎮壓、開槍掃射或拘禁凌虐民眾的發生地，如原臺灣省行政長官公署暨廣場、原基隆要塞司令部、台中原干城營區、嘉義市警察局、原高雄要塞司令部等。還有為控管特定交通要衝而侵害民眾人權的發生地，如台北橋、嘉義原水上機場等。

另外統治者選擇特定港灣、河道，殺戮民眾後直接棄屍的發生地如基隆港、台北橋、台北南港橋等，公開槍決展現權力暴力發生地如基隆原南榮派出所、雲林虎尾原馬場、前嘉義車站前、台南原民生綠園、台南新營圓環、原高雄市政府、屏東市圓環、屏東市三角公園等。

還有密裁、虐殺民眾，再棄屍於僻處的發生地如台北南港橋、花蓮鳳林公墓等。戰後及228事件期間，政府於體制內設置侵害人權機關,，實施強迫勞動、思想改造的發生地如原臺灣省警備總司令部大直勞動訓導營。

促轉會專任委員林佳範說，依「促轉會審定不義遺址作業要點」規定，調閱各相關場所的檔案文件和口述歷史交叉比對及蒐整史料圖資、赴現場勘查後，初步確認威權統治時期侵害人權的場所。再經多次邀集專家諮詢、 審查，反覆修訂完成，才將清冊提送委員會議審定。

促轉會指出，本次公告不義遺址，均與228事件相關，其中「原臺灣省警備總司令部大直勞動訓導營」更是早在事件發生之前，即已發生對民眾非法實施強制勞動的事實。