民眾黨成立北市黨部 王世堅送花籃祝賀「眾望所歸」

民眾黨2022重中之重的北市長及議員選戰布局，今正式開跑。黨主席柯文哲宣布北市黨部成立，並授旗給黨部主委、現任議員林國成，由林國成操盤民眾黨北市地方組織與布局。

柯文哲說，民眾黨訴求「以台灣為民，以民眾為本」的政治理念，高舉「共融社會、國家治理」，要告訴人民，除藍綠之後，還有其他選擇。

民眾黨繼上周成立新北地方黨部後，台北市黨部今天也正式成立，柯文哲、黨秘書長謝立功、民眾黨立委、柯爸柯媽、柯文哲妹妹柯美蘭、北市各區主任、以及支持者，今天在黨部辦公室前舉行成立大會。

柯文哲說，民眾黨在台北市的選戰布局，最重要的，還是先找人才，找夠好的人才讓人民選擇，所以民眾黨未來一年，最重要的工作就是尋找各方優秀的人，並且還要給予訓練，民眾黨在台北市的目標，是每一選區都推派好的人才參選。

不過今天北市黨部成立，也發生意外插曲，有一名中年男子在現場鬧場，高呼要柯文哲幫他主持公道，沒多久就被工作人員勸離；另外，成立大會也有許多單位送花籃致意，其中最特殊的，就是一向以柯黑自詡的民進黨議員王世堅，今天也致送花籃，祝賀民眾黨成立北市黨部「眾望所歸」。

由於民眾黨目前在北市八個選區，除平地、山地原住民選區外，內湖南港、中山大同目前有黨部副主委陳宥辰、市府副發言人林珍羽參選意願高。但萬華中正、松山信義選區，目前還無合適人選。

可能代表民眾黨角逐下任台北市長的副市長黃珊珊(左三)，今天出席民眾黨黨部成立大會場，與柯文哲(右三)同台。記者黃義書／攝影

反倒大安文山、士林北投選區，黨內有意願參選者眾，其中士林北投選區，除市府副發言人學姊黃瀞瑩外，無黨籍議員陳建銘女兒、立委邱臣逺辦公室主任陳思宇也爭取披民眾黨戰袍參選士北選區議員；大安文山選區，則有黃珊珊機要劉瀛仁、及曾於2020代表民眾黨參選立委的張幸松，也有意再度挑戰2022議員選戰。

柯文哲說，目前2022選戰策略還是先訓練足夠人才，選前半年，黨還是會成立「選舉對策委員會」，至於每個選區是否只派出一人參選？以免分散民眾黨支持者選票？柯則表示，到時候再講。