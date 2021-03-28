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影／國民黨主席人選支持誰？ 郝龍斌：沒什麼好談的

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
前台北市長郝龍斌今出席其父郝柏村銅像揭幕，針對國民黨主席之爭低調不表態。記者賴香珊／攝影
前台北市長郝龍斌今出席其父郝柏村銅像揭幕，針對國民黨主席之爭低調不表態。記者賴香珊／攝影

行政院前院長郝柏村後天逝世周年，民間企業、昔日部屬及友人為其在南投縣草屯鎮立碑鑄像以誌念，今揭幕，其子郝龍斌也應邀出席；針對國民黨主席選情白熱化，曾競選主席的郝則表示，人選都還沒有決定，「沒什麼好談的」，低調不表態。

郝柏村去年3月30日辭世，而在其逝世周年前夕，民間企業及其親友、部屬為其立碑鑄像，並放在草屯獅象山文化園區，緬懷其忠黨為國、畢生奉獻，前台北市長郝龍斌今也以家屬代表身分出席銅像揭幕典禮，向籌畫鑄像及到場追思的民眾致謝。

郝龍斌說，他的父親郝柏村曾跟他說，這輩子只要他活著、還有一口氣，就是要做3件事，第一件是捍衛中華民國，第二是反台獨，最後就是還原抗戰歷史真相，他聽到高齡百歲且臥病在床的父親仍記得其初衷和生命意義，令他相當感動。

而郝龍斌去年曾參與國民黨主席補選，但與江啟臣競爭敗選，面對今年黨主席之爭，黨內不少人表態或被點名參選，「他心中有無支持人選」，以及對黨主席選舉的看法時，郝僅簡短表示，「黨主席現在連人選都還沒決定，所以沒什麼好談的。」

郝龍斌 郝柏村 國民黨

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