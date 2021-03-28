連勝文嗆多注意血壓 柯文哲再嗆：住玻璃屋不要丟石頭

悠遊卡人事爭議延燒，國民黨智庫副董事長連勝文昨酸柯文哲，「公營事業單位用人要有標準，不能成私人軍火庫。」柯文哲今嗆連勝文，「他以前不是悠遊卡董事長？那他不是軍火庫庫長？」連勝文今再反擊，指柯被踩到痛處才會暴怒，要多注意血壓，柯文哲再嗆連勝文，「住在玻璃屋裡的，不可以丟石頭，人家石頭丟回來，他就慘了。」柯文哲也問連勝文「你們經得起檢驗嗎？」

曾幫柯文哲操盤選戰網路策略的邱昱凱，近日升悠遊卡公司總經理，引發外界抨擊酬庸，也引爆連勝文與柯文哲互嗆，連勝文對於柯文哲嗆連不就是軍火庫庫長？連勝文要柯文哲多注意血壓，柯文哲今天說，他自己是醫生，血壓高都會自己開藥，都有在控制。

柯文哲也再嗆連勝文，「住在玻璃屋的，不可以丟石頭」，柯文哲暗指連勝文，住在玻璃屋裡，就不要向外丟石頭，人家石頭丟回來，他就慘了。

柯文哲說，對手會常常打我無心市政、黨政不分，但他是非常認真從事市政工作，台灣縣市首長中，大家心裡有數，他是真的很認真工作。至於常被質疑黨政不分，柯說，他都非常注意，都在國家的法律範圍內做事。

柯文哲甚至反嗆連，「別人常常批評他時，也應該用同樣標準看自己」，柯文哲更問連勝文「你們經得起檢驗嗎？」柯文哲說，沒有必要跟人家口水戰，他都還是一樣，每天認真工作，認真過每一天。