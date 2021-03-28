印尼教堂遭炸彈攻擊 外交部：暫無國人傷亡

印尼南蘇拉威西省錫江市（Makassar）一間天主教堂今上午發生炸彈攻擊事件，造成至少9名教會人員及信徒傷亡。外交部今天表示，部長吳釗燮獲知這個此消息後，立即請亞太司長曾瑞利致電駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝，代表我國政府與人民對此一不幸事件表達關切與慰問，章溥帝感謝我國政府的關心與善意。外交部對這起爆炸案造成多位無辜民眾傷亡的恐怖攻擊行徑，表達我國政府的嚴正譴責。

外交部表示，依據我國駐泗水辦事處目前掌握的消息，目前暫無國人受到爆炸案影響或傷亡。外交部、駐印尼代表處及駐泗水辦事處將持續瞭解爆炸案相關資訊及發展，同時籲請正在印尼商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全。

國人在印尼如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐印尼代表處急難救助電話：+62-811-984-676；或駐泗水辦事處緊急聯絡電話+62-822-5766-9680；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時的協助。