快訊

帛琉總統今來台 指揮中心：抵台不檢驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／郝柏村辭世周年 首座銅像今揭幕落腳南投

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
行政院前院長郝柏村逝世將周年，其紀念銅像今在南投獅象山揭幕，其兒子、台北市前巿長郝龍斌（左2）也到場。記者賴香珊／攝影
行政院前院長郝柏村逝世將周年，其紀念銅像今在南投獅象山揭幕，其兒子、台北市前巿長郝龍斌（左2）也到場。記者賴香珊／攝影

行政院前院長郝柏村後天逝世周年，民間企業及其親友、部屬為其立碑、鑄像以誌念，並放置在南投縣草屯鎮獅象山文化園區，緬懷他的忠黨為國、畢生奉獻，而其銅像今揭幕，郝的兒子、台北市前市長郝龍斌則以家屬代表身分出席致謝。

獅象山文化園區指出，郝柏村將軍一生戎馬，從四星上將到行政院長一生軍人本色，尤其是他在行政院長任內推動全民健保，讓老百姓不用擔心生病就醫費用，受益至今，因此在其逝世周年與企業界及其親友、將士等發起為他籌建紀念銅像。

獅象山文化園區負責人張經魁說，去年5月前後就協助延請曾3度入選日本帝展，並幫前總統李登輝、美術大師楊三郎等人製作銅像的知名雕塑家王英信為郝柏村將軍鑄像，後續再由該園區提供土地，放置其紀念銅像並立碑誌念緬懷追思。

王則表示，當初籌畫團隊提供郝柏村回憶錄封面照參考盼塑2米高銅像，但該照上年齡已九旬，經評估，郝七旬時大器儀態，且依其約一米七身高等比放大至216公分最能凸顯其偉岸，歷經半年塑像，去年底完成，今年3月置入獅象山園區。

而在郝柏村3月30日逝世一周年前夕，郝柏村將軍銅像今就在獅象山文化園區辦理揭幕儀式，立委吳斯懷、費鴻波、吳其樑等曾與郝同袍的退休軍將部屬，以及民間友人等均出席，郝龍斌也以家屬代表身分到場，感謝各界為其父鑄像誌念。

郝龍斌說，接到銅像揭幕邀約才知民間為感念發起鑄像，對其父的肯定和懷念，讓身為家屬的他很感謝，活動中唱黃埔校歌也讓他憶起父親前年臥病一度進住加護病房，血壓低無法用藥，過程中就靠反覆撥放校歌，亢奮其心志來讓血壓回穩。

郝也提到，郝柏村與南投也很有淵源，其民間友人中，與他最要好的就是「阿港伯」林洋港，他們相知相惜也共同為台灣努力、創造榮景，至今他與林明溱縣長仍維持家人般關係，因此能將其父第一座紀念銅像立在南投，他覺得特別有意義。

行政院前院長郝柏村後天逝世周年，其紀念銅像今在南投獅象山文化園區揭幕。記者賴香珊／攝影
行政院前院長郝柏村後天逝世周年，其紀念銅像今在南投獅象山文化園區揭幕。記者賴香珊／攝影
行政院前院長郝柏村後天逝世周年，其紀念銅像今在南投獅象山文化園區揭幕。記者賴香珊／攝影
行政院前院長郝柏村後天逝世周年，其紀念銅像今在南投獅象山文化園區揭幕。記者賴香珊／攝影
行政院前院長郝柏村逝世將周年，其紀念銅像今在南投獅象山揭幕，其兒子、台北市前巿長郝龍斌（左2）也到場。記者賴香珊／攝影
行政院前院長郝柏村逝世將周年，其紀念銅像今在南投獅象山揭幕，其兒子、台北市前巿長郝龍斌（左2）也到場。記者賴香珊／攝影
行政院前院長郝柏村後天逝世周年，其紀念銅像今在南投獅象山文化園區揭幕。記者賴香珊／攝影
行政院前院長郝柏村後天逝世周年，其紀念銅像今在南投獅象山文化園區揭幕。記者賴香珊／攝影

郝柏村 行政院 郝龍斌

延伸閱讀

未獲續聘國民黨考紀委員 邱于軒：被換掉剛好而已

台水、北水整併調水 郝龍斌：政院組織再造做起來了？

鼓勵省水、發展節水科技 郝龍斌：水價應適度調升

國民黨不續聘具公職考紀委員 趙少康：公職不也可幹常委

相關新聞

影／國民黨主席人選支持誰？ 郝龍斌：沒什麼好談的

行政院前院長郝柏村後天逝世周年，民間企業、昔日部屬及友人為其在南投縣草屯鎮立碑鑄像以誌念，今揭幕，其子郝龍斌也應邀出席；...

影／柯文哲：準備夠好的人才給民眾選擇

台灣民眾黨台北市黨部下午舉行成立大會，民眾黨主席柯文哲代表授旗給首任的市黨部主委林國成。柯主席受訪時表示，成立地方黨部主...

拿首長職位排除政治障礙？總統幕僚關切總長胞妹參選有失分寸

台北市副市長黃珊珊是明年台北市長選舉熱門參選人之一，黃珊珊與參謀總長黃曙光是兄妹，總統幕僚詢問軍事首長的親人是否要選舉的問題，不免有失分寸，尤其又發生在考慮新任國防部長人選的過程當中，外界不免有瓜田李下之疑，是要拿首長職位，交換排除民進黨競選台北市長勝選的障礙嗎？...

連勝文嗆多注意血壓 柯文哲再嗆：住玻璃屋不要丟石頭

悠遊卡人事爭議延燒，國民黨智庫副董事長連勝文昨酸柯文哲，「公營事業單位用人要有標準，不能成私人軍火庫。」柯文哲今嗆連勝文...

印尼教堂遭炸彈攻擊 外交部：暫無國人傷亡

印尼南蘇拉威西省錫江市（Makassar）一間天主教堂今上午發生炸彈攻擊事件，造成至少9名教會人員及信徒傷亡。外交部今天...

影／郝柏村辭世周年 首座銅像今揭幕落腳南投

行政院前院長郝柏村後天逝世周年，民間企業及其親友、部屬為其立碑、鑄像以誌念，並放置在南投縣草屯鎮獅象山文化園區，緬懷他的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。