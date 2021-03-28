影／郝柏村辭世周年 首座銅像今揭幕落腳南投

行政院前院長郝柏村後天逝世周年，民間企業及其親友、部屬為其立碑、鑄像以誌念，並放置在南投縣草屯鎮獅象山文化園區，緬懷他的忠黨為國、畢生奉獻，而其銅像今揭幕，郝的兒子、台北市前市長郝龍斌則以家屬代表身分出席致謝。

獅象山文化園區指出，郝柏村將軍一生戎馬，從四星上將到行政院長一生軍人本色，尤其是他在行政院長任內推動全民健保，讓老百姓不用擔心生病就醫費用，受益至今，因此在其逝世周年與企業界及其親友、將士等發起為他籌建紀念銅像。

獅象山文化園區負責人張經魁說，去年5月前後就協助延請曾3度入選日本帝展，並幫前總統李登輝、美術大師楊三郎等人製作銅像的知名雕塑家王英信為郝柏村將軍鑄像，後續再由該園區提供土地，放置其紀念銅像並立碑誌念緬懷追思。

王則表示，當初籌畫團隊提供郝柏村回憶錄封面照參考盼塑2米高銅像，但該照上年齡已九旬，經評估，郝七旬時大器儀態，且依其約一米七身高等比放大至216公分最能凸顯其偉岸，歷經半年塑像，去年底完成，今年3月置入獅象山園區。

而在郝柏村3月30日逝世一周年前夕，郝柏村將軍銅像今就在獅象山文化園區辦理揭幕儀式，立委吳斯懷、費鴻波、吳其樑等曾與郝同袍的退休軍將部屬，以及民間友人等均出席，郝龍斌也以家屬代表身分到場，感謝各界為其父鑄像誌念。

郝龍斌說，接到銅像揭幕邀約才知民間為感念發起鑄像，對其父的肯定和懷念，讓身為家屬的他很感謝，活動中唱黃埔校歌也讓他憶起父親前年臥病一度進住加護病房，血壓低無法用藥，過程中就靠反覆撥放校歌，亢奮其心志來讓血壓回穩。