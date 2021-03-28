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呂秀蓮談女力世紀 「女人當家的國度疫情最少」
集結全台60餘個民間婦女團體而成的「台灣婦女團體全國聯合會(婦全會)」，2001 年成立至今已屆滿20周年，今天舉行「WO-MEN 20th 牽手向前行感恩餐會」。當年鼓吹成立婦全會的前副總統呂秀蓮出席致詞時表示，21世紀是女力的世紀，「女人當家的國度，疫情最少」。她也當場捐出20本新作「兩岸恩怨如何了」義賣。
呂秀蓮表示，1971年10月23日，她在聯合報副刊連載八天文章「傳統的男女社會腳色」，討論男女角色的轉變。她也在2000年進入總統府，2016年台灣出現第一位女總統，而美國要到去年才出現第一位女副總統。「權力不只是榮耀，也是一種責任。」她呼籲現場女性一起手牽手，從現在開始譜寫「她的故事(her story)」。
呂秀蓮指出，近來高達四百天的日子，共機天天騷擾威脅台灣，希望大家一起承擔更大的責任。她也當場捐出20本新作「兩岸恩怨如何了」給婦全會義賣。
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