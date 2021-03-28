快訊

新增兩例境外確診！ 皆自菲律賓入境 1機場攔截確診

中南部高溫上看35度 解渴要等梅雨季、颱風季

蔣萬安曝跟鄭文燦差6公斤 連勝文酸鄭：衣服穿少點量會更輕

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委蔣萬安。本報資料照片
國民黨立委蔣萬安。本報資料照片

桃園市長鄭文燦日前公開體重實測影片，站上體重機去僅79.8公斤，引起外界議論。國民黨立委蔣萬安今天出席「台北市第二十二屆青工總會長交接典禮」被問到體重幾公斤，他表示自己大概是73、74公斤左右，與鄭文燦只有約6公斤的差距。國民黨智庫董事長連勝文則不透露體重，強調自己還有努力空間。

蔣萬安不諱言，自己看到棒球場影片，很好奇鄭文燦的體重，看到鄭文燦拍影片量的體重竟然只有79公斤多，應該是體脂低，讓肌肉量增加，才會更精實。看到鄭文燦瘦身有成，努力節食，他認為主要維持好的體態，健康身體最重要。

連勝文說，要瘦規律飲食很重要，他看電視新聞畫面，鄭文燦是有穿衣服量體重，「如果衣服穿少一點搞不好會更瘦一點」。

鄭文燦 連勝文

延伸閱讀

遭洪秀柱辦論壇漏邀 連勝文：沒有分身參加

遭柯文哲嗆「軍火庫長」 連勝文：被戳中痛點就暴怒

連勝文說初選不應因人設事 蔣萬安：我很認同

青年推18歲公民權 鄭文燦：2年內修憲一定成功

相關新聞

墜機救命彈射椅 全球最大製造商救回7645條人命的背後關鍵

馬丁貝克很快成為英國與西歐各國幾乎唯一的彈射椅供應商，至於美國，早期多半由各飛機公司自行設計製造彈射椅。直到後期對彈射安全要求愈來愈高，飛機製造商才逐漸退出市場，購買專業廠商製造的彈射椅。如今美軍F-35、F-18戰機，或是已退役的F-4、F-14，都使用馬丁貝克產品。公司至今已經賣出超過七萬具彈射椅，跳傘逃生的最新人數是7645人。1957年起，馬丁貝克還為曾利用公司生產彈射椅成功逃生者，設立俱樂部。

影／台灣婦全會歡慶成立20周年 總統期勉薪火相傳

蔡英文總統、前副總統呂秀蓮中午出席台灣婦全會感恩餐會，歡慶成立20周年，來自全台60餘個婦女團體約250位女力代表參與活...

邱昱凱任悠遊卡總經理 連勝文柯文哲隔空互嗆

曾幫台北市長柯文哲操盤選舉的邱昱凱升任悠遊卡公司總經理，引發柯文哲、國民黨智庫副董事長連勝文隔空交火。連勝文今天表示，公...

立院男神公開體重 蔣萬安比鄭文燦只少6公斤

桃園市長鄭文燦日前去看棒球，被一群啦啦隊正妹舉起來，外界議論鄭文燦體重，鄭文燦也為此拍了影片公布實際體重只有79.8公斤...

呂秀蓮談女力世紀 「女人當家的國度疫情最少」

集結全台60餘個民間婦女團體而成的「台灣婦女團體全國聯合會(婦全會)」，2001 年成立至今已屆滿20周年，今天舉行「W...

連勝文「初選不該應人設事」 蔣萬安：我很認同

國民黨智庫副董連勝文今與國民黨立委蔣萬安合體出席台北市第二十二屆青工總會長交接典禮，由於連勝文曾說初選制度不該應人設事，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。