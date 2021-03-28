蔣萬安曝跟鄭文燦差6公斤 連勝文酸鄭：衣服穿少點量會更輕

桃園市長鄭文燦日前公開體重實測影片，站上體重機去僅79.8公斤，引起外界議論。國民黨立委蔣萬安今天出席「台北市第二十二屆青工總會長交接典禮」被問到體重幾公斤，他表示自己大概是73、74公斤左右，與鄭文燦只有約6公斤的差距。國民黨智庫董事長連勝文則不透露體重，強調自己還有努力空間。

蔣萬安不諱言，自己看到棒球場影片，很好奇鄭文燦的體重，看到鄭文燦拍影片量的體重竟然只有79公斤多，應該是體脂低，讓肌肉量增加，才會更精實。看到鄭文燦瘦身有成，努力節食，他認為主要維持好的體態，健康身體最重要。

連勝文說，要瘦規律飲食很重要，他看電視新聞畫面，鄭文燦是有穿衣服量體重，「如果衣服穿少一點搞不好會更瘦一點」。