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遭洪秀柱辦論壇漏邀 連勝文：沒有分身參加
國民黨前主席洪秀柱今辦「護憲保台論壇」，傳有意選7月黨主席人選幾乎都是座上賓，一同討論國民黨兩岸政策，但國民黨智庫副董連勝文與高雄市前市長韓國瑜卻未受邀。連勝文表示，同時間要參加起國國小籃球錦標賽，沒有分身參加其他活動。
對於遭洪秀柱漏邀請，連勝文表示，本身沒有分身能力，沒辦法同時間出現在多個地點，昨天答應參加全國國小籃球錦標賽，亦要趕到台中參加慶功會，不可能在同一時間有分身其他連勝文參加其他活動，這點，現實上不可能的事情，也不會在意。
代表國民黨主席江啟臣出席的國民黨大陸事務部主任左正東，針對九二共識要怎麼與時俱進議題表示，「國民黨不是執政黨還不需要討論」。連勝文今說，有些重要的理念和原理、原則不能放棄，策略上可以有些調整，戰術上可以靈活，但對於黨認同的理念和價值不能隨便放棄，這個很重要。
另外，對於黨主席選舉，連勝文表示，就如同這禮拜所說的，按照規畫一步一步走，有既定的行程，慧根很多不同區域及代表的黨員做深入對話，這是目前最重要的工作。
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