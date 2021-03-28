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遭柯文哲嗆「軍火庫長」 連勝文：被戳中痛點就暴怒
曾被台北市長柯文哲暱稱「小凱」的邱昱凱被升任為悠遊卡公司總經理，遭外界抨擊柯文哲利用市庫酬庸幕僚愛將，曾任悠遊卡公司董事長的國民黨智庫副董事長連勝文昨酸，公營事業單位人才不能成為私人軍火庫，柯文哲今早反擊連是「軍火庫長」；連勝文中午在被問到此事時表示，「不要被戳中痛點就暴怒」。
邱昱凱升任悠遊卡公司總經理爭議，被諷刺公營事業單位人才進用成「私人軍火庫、養兵場所」，柯文哲今早回嗆嗆連勝文，「他以前不是當過悠遊卡董事長，那他以前是當什麼？是軍火商？還是什麼？」
連勝文今午出席台北市第二十二屆青工總會長交接典禮時，針對柯文哲的反擊，連勝文表示，公共議題都有一定客觀標準，就是論事。「不要被戳中痛點就暴怒」。
連說，柯他年紀也不小了，（暴怒）對身體也不好，我會建議他要定時量血壓，這樣比較好。
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