遭柯文哲嗆「軍火庫長」 連勝文：被戳中痛點就暴怒

曾被台北市長柯文哲暱稱「小凱」的邱昱凱被升任為悠遊卡公司總經理，遭外界抨擊柯文哲利用市庫酬庸幕僚愛將，曾任悠遊卡公司董事長的國民黨智庫副董事長連勝文昨酸，公營事業單位人才不能成為私人軍火庫，柯文哲今早反擊連是「軍火庫長」；連勝文中午在被問到此事時表示，「不要被戳中痛點就暴怒」。

邱昱凱升任悠遊卡公司總經理爭議，被諷刺公營事業單位人才進用成「私人軍火庫、養兵場所」，柯文哲今早回嗆嗆連勝文，「他以前不是當過悠遊卡董事長，那他以前是當什麼？是軍火商？還是什麼？」

連勝文今午出席台北市第二十二屆青工總會長交接典禮時，針對柯文哲的反擊，連勝文表示，公共議題都有一定客觀標準，就是論事。「不要被戳中痛點就暴怒」。

連說，柯他年紀也不小了，（暴怒）對身體也不好，我會建議他要定時量血壓，這樣比較好。