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連勝文說初選不應因人設事 蔣萬安：我很認同
國民黨智庫副董事長連勝文、國民黨立委蔣萬安今天同場出席「台北市第二十二屆青工總會長交接典禮」。由於連勝文曾說初選制度不應因人設事，一定要符合公平、公開、公正的程序；蔣萬安今受訪時也表達認同，他說，既定機制才符合公平公正，大家才會服結果。
連勝文表示，蔣萬安是自己的學弟，兩人很熟，他也很支持蔣萬安，但私人交情規私人交情，重點是黨的初選制度必須要合乎公平、公開、公正的程序，這完全兩碼子事。私底下他做為學長、朋友可給予很多建議，但公開初選，真的有初選的話一定要符合正當程序。
蔣萬安也回應連勝文「我很認同」，任何黨內初選提名機制一定要照規則，規則是經過大家討論決定，照規則走，既定機制才符合公平公正，大家才會服結果。
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