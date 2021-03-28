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左正東指藍未執政不需討論九二共識 連勝文：不能放棄

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨智庫副董事長連勝文。記者王敏旭／攝影
國民黨智庫副董事長連勝文。記者王敏旭／攝影

國民黨前主席洪秀柱昨舉行護憲保台論壇，代表黨主席江啟臣出席的國民黨大陸事務部主任左正東表示，「九二共識」必須與時俱進，但國民黨不是執政黨還不需要討論，引發議論。國民黨智庫副董事長連勝文中午出席青工活動時受訪強調，對於黨認同的價值和理念不能隨便放棄。

洪秀柱昨天問左正東「九二共識」要怎麼與時俱進，左正東說，現在還沒到那個時候，還沒討論到這一題，國民黨還不是執政黨，等到執政後再看情勢而定，但他強調，九二共識目前有問題，雖然不是最完美，仍是唯一可行方案。

連勝文表示，有些重要的理念和原理原則國民黨不能放棄，策略上可以有些調整，戰術上可以靈活，但對於黨認同的價值和理念不能隨便放棄，這個很重要。

國民黨 九二共識 連勝文

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