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影／馬英九有獎徵答 問媽祖姓名年紀和朝代欲罷不能

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
前總統馬英九今天到台中梧棲，探訪二二八受難者的家屬。記者游振昇／攝影
前總統馬英九今天到台中梧棲，探訪二二八受難者的家屬。記者游振昇／攝影

前總統馬英九今天到台中梧棲區朝元宮參拜，受到熱情歡迎，他說拜媽祖求國泰民安，風調雨順，他表示，拜媽祖也要知道媽祖資料，因此現場提供有獎徵答，從媽祖姓名到出生地，還問到媽祖姓名由來。

前總統馬英九今天早上先到二二八基金會前董事尤碧媛和前台中市議員尤碧鈴姊妹住處，探望前二二八受難者尤世景之女前台中市議員尤碧鈴；尤世景在梧棲經營華泰航船運，事業成功，二二八時被誣陷幫助謝雪紅偷渡，被帶到各地監禁刑求，後經鄉親於以「罷作醮」抗議，才被釋放。

馬前總統再到梧棲朝元宮參拜，清朝建廟的朝元宮有百年金身媽祖神像，主神是天上聖母，朝元宮近期重新恭奉一尊有300多年歷史的媽祖金身，馬前總統今天由朝元宮主委尤碧鈴等人陪同，向媽祖祈福參拜，求風調雨順，國泰民安，近中午再到外埔的台灣道教總廟無極亖清總道院，參加廟會活動，並在書法比賽中勉勵選手們。

馬前總統在朝元宮參拜後提供有獎徵答，他先問大家媽祖姓名，有人回答「林默娘」，馬前總統說正確應是「林默」，後人再尊稱加上「娘」，他再說明，媽祖叫林默，因為媽祖出生一個月內，都無法發出聲音，所以名字取為「默」。

馬前總統有獎徵答問題欲罷不能，問大家媽祖生日是哪一天？出生至今已幾年？哪朝人士？民眾爭相搶答，有人想不出答案馬上查拿手機上網查，馬前總統說，問「谷歌」答題也可以，統統有獎。

馬前總統與廟方人員和志工合影，也和現場民眾逐一合照，想合照的人太多，排隊等候，記者觀察，現場有一名年經女子，答題答對時和馬前總統合照一次，到廟前廣場又排隊合照二次，共合照三次。

前總統馬英九今天到台中梧棲朝元宮參拜。記者游振昇／攝影
前總統馬英九今天到台中梧棲朝元宮參拜。記者游振昇／攝影
前總統馬英九今天到台中梧棲朝元宮參拜。記者游振昇／攝影
前總統馬英九今天到台中梧棲朝元宮參拜。記者游振昇／攝影
前總統馬英九今天到台中梧棲朝元宮參拜。記者游振昇／攝影
前總統馬英九今天到台中梧棲朝元宮參拜。記者游振昇／攝影

媽祖 梧棲 台中市

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