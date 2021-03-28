燃料棒全運離 環團：面對核四重啟曠日費時及安全疑慮

核四最後一批燃料棒今天凌晨運到美國，前總統馬英九表示，應等8月28日重啟核四公投結果出來再做比較好，否則公投若通過要再運回來很麻煩。反核團體表示，先前就已經陸續運送多批燃料棒，現在外運最後一批根本沒影響，馬英九計較小事情沒有太大意義，不如直接面對核四重啟曠日費時及安全疑慮。

核四公投領銜人黃士修說，當年以核養綠公投通過後，續用核電已是全民共識，民進黨政府仍然不顧民意，反而加速運出燃料棒；政府對外宣稱，燃料外運可以減少核四廠的保警支出，但是該廠每年保警才花1.5億元，損失的78億元都足夠支付52年的保警費用，真正是賤賣國家資產。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，黃士修是錯誤解讀公投內涵，根本是錯誤解讀法律，當初「以核養綠」公投是廢除電業法第95條第1項，也就是「核能發電設備應於114年前全部停止運轉」的退場條文，這不代表核四一定要啟用，否則今年就不必有重啟核四公投，

至於賤賣國家資產的說法，崔愫欣說，核四一直是錯誤的建設，愈晚賣出愈不划算，應該盡早認賠賣出才對，都已經拖這麼久了，應該早在馬英九總統任內宣布封存時就開始處置，現在也不至於虧這麼多，但即使如此，也比重啟核四要耗費500億元以上經費來得划算，更別說核四還有安全疑慮。

馬英九認為運送核四燃料棒應該等到今年重啟核四公投過後再做，崔愫欣表示，先前已經送出六批的核四燃料棒，今天凌晨運送最後一批只是行政程序，根本沒有任何影響，要買回燃料棒隨時可以，但重點是核四沒蓋好又封存多年，就算不考慮燃料棒因素，重啟都要7加N年以上時間，不但蓋不起來還有嚴重的安全疑慮。

崔愫欣說，今年8月28日將公投，核四重啟不像擁核派說得這麼簡單，為了幫助民眾釐清相關資訊，過去由藝文界發起的「不要核四、五六運動」已經恢復，每個月的第四個周五晚上在自由廣場會有短講、公民論壇，將一直持續到公投前為止。