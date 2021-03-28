「搶病房打扮光鮮」失言？柯文哲：社會還是注重外表

台北市長柯文哲昨赴苗栗聯合大學演講，柯提到，「有一天，你若被送到急診室，還是要打扮光鮮亮麗 ，這會影響住院機會，請不要懷疑。」外界質疑，柯是否失言？柯文哲今天表示，這個社會還是很注重外表形象，所以人活在世上，儘管處於惡劣環境，還是要讓自己看起來好一點。這不是看表面，巴氏量表還是有客觀數據。

柯文哲昨演講時提到他在台大當醫生，為何一堆病患在急診走廊待很久，無法住到樓上病房，除癌末病人、得太多病病人、還有巴氏量表太低的病人，柯文哲今天說，巴氏量表低，的確會影響到住院的百分比，這是統計上很明顯，這個社會還是很注重外表形象。

媒體追問，所以要搶病房，還是要打扮光鮮亮麗？柯說，這是一個統計數字，人活在世界上，不管是否處於惡劣環境，還是要讓自己看說來好一點，柯說，這不是看表面，巴氏量表還是有一個客觀數據。