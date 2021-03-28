快訊

緬甸軍方歡慶「國定殺戮日」114慘死的周六大屠殺

邰肇玫如廁掉血凍才知是子宮內膜癌三期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「搶病房打扮光鮮」失言？柯文哲：社會還是注重外表

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
搶病房，還是要打扮光鮮亮麗？柯說，這是一個統計數字，人活在世界上，不管是否處於惡劣環境，還是要讓自己看說來好一點。記者林麗玉／攝影
搶病房，還是要打扮光鮮亮麗？柯說，這是一個統計數字，人活在世界上，不管是否處於惡劣環境，還是要讓自己看說來好一點。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲昨赴苗栗聯合大學演講，柯提到，「有一天，你若被送到急診室，還是要打扮光鮮亮麗 ，這會影響住院機會，請不要懷疑。」外界質疑，柯是否失言？柯文哲今天表示，這個社會還是很注重外表形象，所以人活在世上，儘管處於惡劣環境，還是要讓自己看起來好一點。這不是看表面，巴氏量表還是有客觀數據。

柯文哲昨演講時提到他在台大當醫生，為何一堆病患在急診走廊待很久，無法住到樓上病房，除癌末病人、得太多病病人、還有巴氏量表太低的病人，柯文哲今天說，巴氏量表低，的確會影響到住院的百分比，這是統計上很明顯，這個社會還是很注重外表形象。

媒體追問，所以要搶病房，還是要打扮光鮮亮麗？柯說，這是一個統計數字，人活在世界上，不管是否處於惡劣環境，還是要讓自己看說來好一點，柯說，這不是看表面，巴氏量表還是有一個客觀數據。

柯文哲 台大

延伸閱讀

新疆棉延燒台藝人紛表態 柯文哲：講白了 就得選邊站

悠遊卡私人軍火庫？ 柯文哲嗆連勝文：他當時軍火庫長？

雙北論壇明登場！ 侯友宜：會詳細討論淡北道路

痛批網軍是新時代垃圾 王世堅嗆邱昱凱「議會見」

相關新聞

影／核四最後燃料棒今運美 馬英九：應等公投結果再做

核四最後一批燃料棒今天凌晨運到美國，重啟核四是否無望？前總統馬英九今天受訪時說，應等8月28日，重啟核四公投結果出來再做...

挽救蔡英文面子大作戰 2噸台灣鳳梨今證實終於出口澳洲

蔡總統去年3月宣布台灣鳳梨突破檢疫障礙將外銷澳洲，未料去年僅出口56公斤鳳梨乾到澳洲，挨批「大內宣」過頭，農委會當時解釋...

核四最後燃料棒送美 蘇貞昌：還有人要重啟不可思議

核四最後一批燃料棒今凌晨從貢寮廠區運至港區碼頭將送至美國，宣告核四重啟無望。行政院長蘇貞昌說，核四電廠當年就沒有完工，建...

國防部長人選公布前 黃曙光曾被探詢黃珊珊參選台北市長一事

參謀總長黃曙光在新任國防部長人事案發表之前，曾經與兩位總統幕僚兩度會面，在第2次會面當中，總統幕僚請黃曙光談談他的國防施政與治軍理念，談話過程中，總統幕僚突然問起黃曙光，有關台北市副市長黃珊珊參選2022年台北市長選舉的問題，...

大港舉行、小學生音樂賽取消？連勝文酸民進黨選票考量

「大港開唱」昨今兩天在高雄駁二舉行，不過有家長在「爆怨2公社」發文抱怨，因防疫導致全國音樂會禁賽，女兒只能放棄直升音樂班...

促轉會公布首批二二八不義遺址 人權尋路APP上架

促進轉型正義委員會今天公布第一批25處不義遺址，均與二二八事件有關，包括台北橋、南港橋、行政院等處。促轉會預告，將在5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。